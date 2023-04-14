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Galatasaray-Kayserispor maçına Mauro Icardi damgası! 45 dakika yetti, en golcü ve asist sayısı...

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig
Galatasaray-Kayserispor maçına Mauro Icardi damgası 45 dakika yetti, en golcü ve asist sayısı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 21:50

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Kayserispor maçına Mauro Icardi'nin performansı damga vurdu.

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Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi'nin performansı çok konuşuldu.

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Süper Lig'in 29. haftasına liderlik koltuğunda giren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Kayserispor karşısında Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi 11'ini tercih etti.

6 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

Ligde son 3 maçında ağları havalandıramayan Mauro Icardi, Kayserispor maçına hızlı başladı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında takımını öne geçiren Arjantinli yıldız, 24. dakikada da Rashica'ya gol pasını veren isim oldu.

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DEVRE BİTMEDEN 2 GOL DAHA

Mauro Icardi, 42. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımını rahatlatırken dakikalar 45+12'yi gösterdiğinde 3. golünü atarak hat-trick yaptı.

Galatasaray-Kayserispor maçına Mauro Icardi damgası 45 dakika yetti, en golcü ve asist sayısı...

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GOL VE ASİST SAYISINDA ZİRVEDE

Kayserispor maçıyla birlikte ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Icardi, bu alan takımının en iyisi oldu. Ligde 7 asiste ulaşan 30 yaşındaki futbolcu, bu kulvarda da zirvede yer alıyor.

FALCAO'DAN SONRA BİR İLK

Icardi, 2019/20 sezonundan bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Falcao, sezonu 10 golle tamamlamıştı.

EN SON BELHANDA BAŞARMIŞTI

Ayrıca yıldız futbolcu, Younes Belhanda'dan bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Faslı oyuncu, 2021 yılında bunu başarmıştı.

REAKSİYON GÖSTERMEK ÖNEMLİTDİ

Maç sonu açıklamalarda bulunan Mauro Icardi şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray formasıyla ilk defa hat-trick yaptım. Takımın, kupadan elendikten sonra reaksiyon göstermesi önemliydi. O yüzden bugün ekstra mutluyum.

GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Sezonun bitmesine daha çok maç var. Son maçımızdan sonra, başkanımız ve yöneticilerimizle geleceğim hakkında muhakkak bir konuşma yaparız

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig

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