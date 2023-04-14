Canlı Anlatım: Galatasaray Kayserispor maçı

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Kayserispor: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Kayserispor, lig tarihinde ilk kez bu deplasmanda üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla iç saha maçı kazanan takım olan Galatasaray, bu galibiyetlerin dokuzunu tek farklı skorlarla aldı. Sarı-kırmızılıların lig tarihinde daha yüksek sayıyla tamamladığı tek sezon 1971/72.

Galatasaray bu sezon en az Süper Lig maçında ilk golü yiyen takım olmasına rağmen bu karşılaşmalardan en fazla galibiyet çıkaran ve puan toplayan ekip konumunda. Süper Lig'de çıktığı iki iç saha maçında da gol atan Nicolo Zaniolo, Mostafa Mohamed'den bu yana seyircisi önündeki ilk üç karşılaşmada da fileleri havalandıran ilk Galatasaraylı olmak istiyor.

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Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında Kayserispor'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi Konyaspor. Kayserispor bu sezon Mame Thiam'ın deplasmanda gol katkısı yaptığı hiçbir Süper Lig maçında puan kaybetmedi. Teknik direktörlük kariyerinde Çağdaş Atan'a rakip olduğu iki Süper Lig maçını da kaybeden Okan Buruk'un, en az üç kez karşılaşıp puan alamadığı bir meslektaşı bulunmuyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Kayserispor maçı bu akşam saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.