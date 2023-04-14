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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, iç sahayı sevdi! 3 maçtır boş geçmiyor

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#Galatasaray#Zaniolo#Kerem
Galatasarayda Nicolo Zaniolo, iç sahayı sevdi 3 maçtır boş geçmiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 23:11

Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 3. golünü kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 6-0 yenerken, sarı-kırmızılıların 6. golünü Nicolo Zaniolo kaydetti.

Müsabakanın 71. dakikasında uzun topta defansın arkasına sarkan Zaniolo, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

İkinci transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, 4. lig maçında 3. kez rakip fileleri havalandırdı. İtalyan yıldız, bu gollerin tamamını iç sahada kaydetti.

Karşılaşmaya yedek başlayan İtalyan futbolcu, 65. dakikada Milot Rashica’nın yerine oyuna girdi.

Galatasarayda Nicolo Zaniolo, iç sahayı sevdi 3 maçtır boş geçmiyor

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 8. GOLÜ

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Galatasaray'ın 5. golünü ise Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, mücadelenin 59. dakikasında ceza yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçıyla Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükseltti. Milli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan KEREM Aktürkoğlu, 72. dakikada yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.

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