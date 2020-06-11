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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Kayserispor Fenerbahçe maçına hazır

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Kayserispor Fenerbahçe maçına hazır
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Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Taktiksel çalışmanın ardından sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, saat 15.00'te havayolu ile İstanbul'a geçerek kampa girecek. Sarı-kırmızılı kafilede, ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes, sarı kart cezalıları Pedro Herique ve Gustavo Campanharo yer almadı.

Kayserispor Fenerbahçe maçına hazır

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