Kayserispor-Beşiktaş maçında Valentin Rosier'den çok konuşulan hareket! Kırmızı kartın sebebi...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İLK KEZ 4'TE 4 YAPTI

Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’a konuk olan Beşiktaş, Nathan Redmond ve Salih Uçan’ın kaydettiği goller ile sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı ile birlikte bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor’u 1-0, 18. haftasında da Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etmişti. Kara Kartal geçtiğimiz hafta ise Konyaspor deplasmanından 2-1’lik skorla 3 puanı alan taraf olmuştu.

SON ANLARDA KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmanın son anlarında Valentin Rosier kırmızı kart gördü.

Rosier, Kayserispor duran top pozisyonu sonrasında Emrah Başsan ile tartıştı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, derhal kırmızı kartını çıkardı

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METE KALKAVAN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Hakem Kalkavan, Beşiktaşlı futbolcuların ne olduğunu sorması üzerine Rosier'in Emrah Başsan'a cinsel organını işaret ettiğini gösterdi.

ROSIER'DEN İTİRAZ

26 yaşındaki sağ bek ise Kayserisporlu futbolcunun kendine dirsek attığını belirterek itiraz etti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın hakemiyle ilgili maç sonu konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Mete Kalkavan Beşiktaş maçlarında kendini baskı altında hissetti. Mensah'ın ikinci sarı kartını vermedi. Rosier'in pozisyonundan önceki dirseği görmüyor. Ancak bizim oyuncularımıza çok kolay kart çıkıyor." dedi.