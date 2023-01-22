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Canlı anlatım: Kayserispor Beşiktaş maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Kayserispor#Kayseri Beşiktaş Maçı
Canlı anlatım: Kayserispor Beşiktaş maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 15:55

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KAYSERİSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Mensah, Gökhan, Mane

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Tayfur, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar yedekler arasında.

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KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Kayserispor ile BEŞİKTAŞ karşılaşıyor. Saat 16:00'da başlayn karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiir.

 

 
 
 
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#Beşiktaş#Kayserispor#Kayseri Beşiktaş Maçı

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