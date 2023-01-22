Canlı anlatım: Kayserispor Beşiktaş maçı

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Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
KAYSERİSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Mensah, Gökhan, Mane
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Tayfur, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar yedekler arasında.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Kayserispor ile BEŞİKTAŞ karşılaşıyor. Saat 16:00'da başlayn karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiir.
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