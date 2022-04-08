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Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan Thiam tepkisi! "Lig devam ederken ayıp..."

#Kayserispor#Berna Gözbaşı#Mame Thiam
Kayserispor Başkanı Gözbaşıdan Thiam tepkisi Lig devam ederken ayıp...

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım futbolcularından Mame Thiam’ın Beşiktaş’a transfer olacağı söylentilerine tepki gösterdi.

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Ligde son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, Göztepe maçına odaklanmışken sosyal paylaşım sitelerinde Mame Thiam’ın önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta olacağı yönünde haberler çıktı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, bu haberlere tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Berna Gözbaşı, 'Mame Thiam Beşiktaş’ta' yönündeki paylaşımlara, “Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini. Lig devam ederken ayıp” cevabı ile tepki gösterdi.

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#Kayserispor#Berna Gözbaşı#Mame Thiam

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