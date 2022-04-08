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Son dakika: Demba Ba, Beşiktaş'a geri dönüyor! Valerien İsmael'in yardımcısı olacak

#Transfer#Beşiktaş#Demba Ba
Son dakika: Demba Ba, Beşiktaşa geri dönüyor Valerien İsmaelin yardımcısı olacak
İsmail ER

Aktif futbol kariyerini geçen yıl noktalayan Senegalli, yardımcı antrenör olacak. Forma giydiği dönemde siyah beyazlı taraftarların kalbinde özel bir yer edinen, adına şarkılar bestelenen Senegalli eski futbolcu, teknik adamlık kariyerine Beşiktaş’ta başlayacak. Demba Ba, İsmael’in ekibinde görev yapacak.

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Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Valerien İsmael’in ekibine flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kurmaylar, geçen yıl aktif futbol kariyerini noktalayan Demba Ba ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağladı.

Bir süredir İstanbul’da bulunan 36 yaşındaki Demba Ba’nın kısa süre içerisinde sözleşme imzalayarak yeni görevine resmen başlaması bekleniyor.

1 yılda 7 milyon Euro kazandırdı

Kartal’ın 2014’te Premier Lig ekibi Chelsea’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ba, sadece bir yıl sonra 13 milyon Euro’ya Çin’in SH Shenhua takımına satıldı ve siyah beyazlılara 7 milyon Euro kazandırmış oldu.

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2017nin devre arasında kiralık olarak yeniden takıma dahil edilen yıldız isim, o sezon 2 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol atmıştı ve ligde şampiyon olan kadronun içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ardından Göztepe ve Başakşehir’de oynayıp turuncu lacivertlilerde bir lig şampiyonluğu daha yaşayan Demba Ba, geçen yıl İsviçre ekibi Lugano’da aktif kariyerini noktalamıştı.

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Beşiktaş camiası her zaman yanındaydı

Demba Ba, 2018’de Çin’de rakibi Zhang Li’nin ırkçı sözlerine maruz kalmıştı. Yaşanan üzücü olay sonrasında Beşiktaş Kulübü de “Asla yalnız değilsin” paylaşımı yapmıştı. Kartal’da sadece 1.5 sezon forma giymesine rağmen taraftarların kalbinde özel bir yeri olan ve adına şarkılar yapılan Ba, önümüzdeki dönemde bu kez yedek kulübesinde siyah beyazlıların başarısı için ter dökecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Demba Ba

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