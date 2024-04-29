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Kayserispor 6 hafta sonra kazandı! Burak Yılmaz...

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#Süper Lig#Burak Yılmaz#Kayserispor
Kayserispor 6 hafta sonra kazandı Burak Yılmaz...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 10:57

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda oynadığı Pendikspor maçını kazanarak, 40 puana erişti. Sarı kırmızılılar ligde 6 maç sonra kazandı.

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Süper Lig'deki son galibiyetini sahasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Ankaragücü maçında elde eden Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor, haftalar sonra 3 puanı Pendikspor deplasmanında kazandı.

Ankaragücü maçı sonrası 2 beraberlik 4 yenilgi alarak 37 puanda kalan sarı-kırmızılılar, uzun süren galibiyet orucunu İstanbul'da bozdu.

Kayserispor 6 hafta sonra kazandı Burak Yılmaz...

Maçın hemen başında yenik duruma düşmesine rağmen Aylton Boa Morte ve Mehdi Bourabia'nın golleri ile 3 puanı kazanmayı bilen Kayserispor, puanını da 40'a yükseltti.

Kayserispor, ligin 35. haftasında bu hafta sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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#Süper Lig#Burak Yılmaz#Kayserispor

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