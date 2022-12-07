Katar'daki 974 Stadı, söküldükten sonra Tunus’a hediye edilecek | Sterling’in milli takıma dönmek için bir tek şartı var

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Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden Almanya Milli Takımı’nda başarısızlığın faturaları kesilmeye başlandı. Almaya Futbol Federasyonu ilk olarak Milli Takım ve Akademi Direktörü Oliver Bierhoff ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2004 yılında dönemin teknik direktörü Jürgen Klinsmann ile birlikte gelen Bierhoff, 18 yıldır bu görevi yürütüyordu.

KORE’NiN HOCASI DA GiTTi

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya’ya 4-1 yenilerek elenen Güney Kore’de, teknik direktör Paulo Bento, görevinden ayrıldığını açıkladı. 2018’den bu yana Güney Kore’yi çalıştıran 53 yaşındaki Portekizli teknik adam, “Eylül ayında aldığım bir karardı ve bu kesinleşti” dedi. Güney Kore, Bento yönetiminde çıktığı 57 maçın 35’inden galibiyetle ayrıldı. Dünya Kupası’ndaki başarısızlıklar nedeniyle daha önce Meksika’da Gerardo Martino, Gana’da Otto Addo ve Belçika’da Roberto Martinez görevlerinden istifa etmişti.

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BREZiLYA 26’DA 26 YAPAN TEK TAKIM

Dünya Kupası’nda oynadığı futbolla finalin en büyük adayı olarak gösterilen Brezilya, kadrosundaki 26 oyuncuya da şans veren ilk takım oldu. Güney Kore karşısında kaleci Allison’u oyundan alan teknik direktör Tite takımın üçüncü kalecisi Weverton’u oyuna alarak kadrosundaki tüm oyuncuların turnuvanın tadını çıkarmasını sağladı.

ARJANTiN’DEN 2014’ÜN iNTiKAMINI ALMAK iSTiYORUZ

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, çeyrek finaldeki rakipleri Arjantin karşısına 2014 Dünya Kupası’nın intikamını almak için çıkacaklarını söyledi. Lionel Messi’ye özel önlem alacaklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Messi, 2014’teki maçta topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik. Şimdi Arjantin’den intikamımızı istiyoruz” dedi.

BAŞKA BiR HIRVAT DAHA iYiSiNi YAPANA KADAR EN iYiSi BU!

Japonya karşısında seri penaltı atışlarındaki performansıyla ülkesi Hırvatistan’ı çeyrek finale taşıyan kaleci Dominik Livakovic, turnuva tarihine geçti. Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtaran üçüncü kaleci oldu. Bunu en son 2018’de vatandaşı Danijel Subasic başarmıştı.

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974 STADI TUNUS’A HEDiYE EDiLiYOR

974 adet konteynerden inşa edildiği için ‘974’ adı verilen stadyum Brezilya-Güney Kore maçıyla kapılarını futbola kapattı. Katar’daki Dünya Kupası’nda 7 karşılaşmaya ev sahipliği yapan 974 STADI, söküldükten sonra Tunus’a hediye edilecek. Katar’ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan 974 Stadyumu, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan ilk sökülebilir tesisi olmasıyla tarihe geçti.

ETO’O ÇILDIRDI, DiZiYLE VURDU

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o, Brezilya-Güney Kore maçının ardından bir kişiye saldırdı. Fransız La Opinion gazetesinin yayınladığı görüntülere göre Eto’o, elinde kamerası olan bir kişiyle konuşurken aniden sinirlendi ve üzerine yürüdü. Kendisinin itmesiyle yere düşen kamerayı almak için eğilen şahsın suratına diziyle vuran Eto’o güçlükle uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan kişi olduğu belirlenen Cezayirli YouTuber Said Mamouni, daha sonra kendi kanalında Eto’o’nun vurduğu yerleri gösterdi. İddiaya göre Mamouni, Eto’o’ya 2022 Dünya Kupası elemesinde Cezayir’in Kamerun’a 2-1 yenilip elendiği maçı hatırlattı. Cezayirliler o maçta hakemi taraflı olmakla suçlamıştı.

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STERLiNG’iN MiLLi TAKIMA DÖNMEK iÇiN BiR TEK ŞARTI VAR

Londra’daki evine eşi ve üç küçük çocuğunun da bulunduğu sırada hırsızların girmesi sonrası milli takım kampından ayrılarak İngiltere’ye dönen Raheem Sterling, ailesi güvende olana kadar Katar’a geri dönmeyecek. The Sun gazetesinin haberine göre İngiliz futbolcu, yakın çeresine konuyla ilgili olarak, “Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil” dedi.