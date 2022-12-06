DÜNYA KUPASI 2022 | Canlı anlatım: Portekiz - İsviçre maçı

Haberin Devamı

Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Portekiz, İsviçre ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Portekiz 0-0 İsviçre

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro, Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix

İsviçre: Sommer, Fernandes, Schär, Akanji, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'de başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

PORTEKİZ MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Gana ve Uruguay'ı yenen Portekiz, Güney Kore'ye 90+1'de yediği golle 2-1 kaybetse de H Grubu'nu lider bitirip Son 16 vizesi aldı.

Sol bek Nuno Mendes ve savunma yönü kuvvetli Danilo Pereira sakat. Otavio'nun durumu maç saati netleşecek.

Haberin Devamı

TD Fernando Santos, stoperde "Ruben Dias & Pepe" ortaklığını tercih edecek.

Beklerde Joao Cancelo ile Raphael Guerreiro'yu, savunmanın önünde William Carvalho'yu izleyeceğiz.

Cristiano Ronaldo'yla Joao Felix en ileride olacak; arkalarında Bruno Fernandes ve Bernardo Silva desteği göreceğiz.

Ronaldo'nun Al-Nassr ile anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüş, İngiliz gazeteci Piers Morgan bu transferi yalanlamıştı.

TD Fernando Santos da bu konu hakkında 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile konuşmadığını, takımın tamamen Dünya Kupası'na konsantre olduğunu söyledi.

İSVİÇRE MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Brezilya'ya kaybetse de Kamerun ve Sırbistan'ı yenip 6 puanla (gol averajıyla) Brezilya'nın arkasında yer alan İsviçre'de Yann Sommer ve Nico Elvedi belirsizliği yaşanıyordu.

Hem Sommer hem de Elvedi, hastalıkları nedeniyle Sırbistan maçına çıkmamıştı.

Sommer son antrenmanda takımla çalıştı ve Portekiz karşısında ilk 11'deki yerini alacak; Elvedi için net bir haber olmadığı maç saatini bekleyeceğiz ancak büyük ihtimalle onun da ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

TD Murat Yakın, Elvedi'nin yanında Manuel Akanji ile stoper ikilisini oluşturacak.

Orta alanın merkezinde Remo Freuler ve Granit Xhaka sertliği sağlarken, Xherdan Shaqiri ile Ruben Vargas kanatlardan hücumda destek verecek.

Haberin Devamı

En ileride Breel Embolo, arkasında Djibril Sow formaya yakın. Sow'un yerine 2002'li Fabian Rieder oynayabilir...