Dünya Kupası'ndaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu! Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

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Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada İspanya’yı penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Fas, turnuvanın favorilerinden İspanya'yı saf dışı bırakarak büyük başarıya imza atarken tarihi zafer Beşiktaşlı yıldızın katkısı da dikkat çekti.

İSPANYA'DAN KÖTÜ REKOR

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenen İspanya'nın kaderi Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda da değişmedi.

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenen İspanya, geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti.

Opta verilerine göre, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılar sonucunda en fazla elenen ülke olan İspanya (4), turnuvada penaltı vuruşlarını gol atamadan tamamlayan iki takımdan biri konumunda (0; İsviçre-2006)

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DÖRDÜNCÜ AFRİKA ÜLKESİ OLDU

Madrid doğumlu Hakimi'nin kullandığı son penaltıyla turlayan Fas, Dünya Kupası tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu.

Dünya Kupası tarihinde daha önce 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal, 2010'da da Gana bu başarıyı elde eden Afrika ülkesi olmuştu.

BONO'DAN TARİHİ PERFORMANS

Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtaran 4 kaleci yer alıyor.

Dün oynanan Japonya maçında 3 penaltı kurtararak Hırvatistan'ın çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Livakovic ardınan Fas file bekçisi Yassine Bounou da aynı başarıya imza attı.

2006 Ricardo (Portekiz)

2018 Subasic (Hırvatistan)

2022 Livakovic (Hırvatistan)

2022 Bounou (Fas)

BEŞİKTAŞLI OYUNCUDAN GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Beşiktaşlı savunmacı Romain Saiss kaptanlığındaki Fas, 2022 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 gol yerken 32 yaşında oyuncunun performansı dikkat çekti.

Tüm maçlarda süre alan Romain Saiss, takıma önderlik ederken başarıda en büyük pay sahiplerinden biri oldu.

İspanya karşısında 120 dakika görev alan Saiss; Hırvatistan, Belçika ve Kanada maçlarında ise 90 dakikada sahada kaldı. Romain Saiss, Belçika maçında bir kez de ağları havalandırdı.

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TARİHİ BAŞARISIZLIK SONRASI İSTİFA SİNYALİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, "Yaşanan her şey benim hatam, herkesten özür dilerim. Gelecek hafta geleceğim hakkında konuşacağız, şimdi bunu tartışmak için doğru zaman değil." sözleriyle istifa sinyali verdi.