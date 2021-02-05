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GeriFutbol Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor! İç sahada son 5 maçta 4 mağlubiyet...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor! İç sahada son 5 maçta 4 mağlubiyet...

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Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor! İç sahada son 5 maçta 4 mağlubiyet...
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Haftanın açılış maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi.

Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı.

Hatayspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşaya karşı 2 cezalı...
Hatayspor, İstanbul deplasmanında! Kasımpaşa'ya karşı 2 cezalı...

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

- Kasımpaşa'da 5 eksik

Lacivert-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Danny Drinkwater, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Loret Sadiku ile kadro dışı bırakılan Fode Koita, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Kasımpaşanın konuğu Hatayspor İç sahada son 5 maçta 4 mağlubiyet...

Hollandalı stoper Derrick Luckassen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

- İç sahada son 5 maçta 4 mağlubiyet

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde eden lacivert-beyazlı takım, son 5 maçında ise istediği sonuçları alamadı.

İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ve Hes Kablo Kayserispor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

 

Kasımpaşanın konuğu Hatayspor İç sahada son 5 maçta 4 mağlubiyet...

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