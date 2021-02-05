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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Hatayspor, İstanbul deplasmanında! Kasımpaşa'ya karşı 2 cezalı...

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Hatayspor, İstanbul deplasmanında! Kasımpaşa'ya karşı 2 cezalı...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligde 23. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen bordo-beyazlılar, 35 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Takımda kart cezalısı Ruben Riberio ve Pablo Santos, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

 

Hatayspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşaya karşı 2 cezalı...

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