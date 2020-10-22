Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe! 6. haftanın açılış maçı...
Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Burak Şeker düdük çalacak.
İstanbul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa'nın yarın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
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