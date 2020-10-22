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GeriFutbol Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe! 6. haftanın açılış maçı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe! 6. haftanın açılış maçı...

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Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe! 6. haftanın açılış maçı...
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Burak Şeker düdük çalacak.

İstanbul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır
Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır!

Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa'nın yarın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

 

Kasımpaşanın konuğu Göztepe 6. haftanın açılış maçı...

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