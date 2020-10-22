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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır!

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Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır!
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Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, son antrenmanını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde taktik, ikinci bölümünde ise duran top çalışmaları üzerinde duruldu.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni, takımdan ayrı çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe müsabakasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

 

Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır

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