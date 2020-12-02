Kasımpaşa'da Beşiktaş hazırlıkları! Pas çalışmaları...
Süper Lig'in 11. haftasında 4 Aralık Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve esneklik çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla süren idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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