Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Galatasaray ve Beşiktaş detayı...

DENTINHO YIKTI Shakhtar Donetsk'i Real Madrid karşısında 57. dakikada 1-0 öne geçirerek gol perdesini açan isim olan Dentinho, kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giymişti. Beşiktaş ile 9 resmi maça çıkan ve hayalkırıklığı yaratan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha, siyah beyazlı ekibe gol ya da asist katkısı sağlayamamamıştı.