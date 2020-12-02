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GeriFutbol Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Galatasaray ve Beşiktaş detayı...
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Futbol
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 07:57 | 

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Galatasaray ve Beşiktaş detayı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının ilk gününde tarihi anlar yaşandı. Galatasaray ve Beşiktaş detayı çok konuşuldu...

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1TARİHİ GECE
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TARİHİ GECE

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı. Beşiktaş ve Galatasaray detayları geceye damga vurdu. Tam 18 yıl sonra...

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A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

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Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı. Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Bayern Münih'in 15 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

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D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

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Liverpool'un 58. dakikada kaydettiği gol kulüp tarihine geçti. 19 yaşındaki Neco Williams'ın asistinde ağları sarsan yaşıtı Curtis Jones'un bu golü, Liverpool tarihinde 13-19 yaş arasında oyuncuların işbirliğiyle atılan ilk Şampiyonlar Ligi golü oldu.

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Öte yandan 19 yaş 306 günlük Curtis Jones, David N'Gog (19 yaş 252 gün) ve Trent Alexander-Arnold (19 yaş 10 gün)'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla gol atan en genç 3. isim oldu.

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Liverpool kalecisi Caoimhín Kelleher, Ajax maçında kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza attı. 22 yaşındaki file bekçisi, Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta gol yemeyen 11. kaleci oldu.

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İrlandalı kaleci ayrıca, Chris Kirkland'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçında kalesini gole kapatan ikinci eldiven olarak tarihe geçmeyi başardı.

92002DE GALATASARAY MAÇI...
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2002'DE GALATASARAY MAÇI...

Chris Kirkland, 2002 yılında Anfiel Road'da Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol yememiş ve kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona ermişti. İngiliz eldiven böylece Liverpool formasıyla Devler Ligi'ndeki ilk maçına kalesini gole kapatabilen ilk kaleci olmuştu.

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C Grubu'nda yer alan Porto, konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.

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B Grubu'nda ise Inter, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yenerek tur umutlarını son haftaya taşıdı. Grubun bir diğer maçında ise Shakhtar Donetsk, sahasında Real Madrid karşısında flaş bir sonuç aldı.

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Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Ev sahibi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada da Manor Solomon'un golleriyle 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye çıkartarak averajla 2. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 7 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. İki takım arasında grupta İspanya'da oynanan ilk maçı da Shakhtar 3-2'lik skorla kazanmıştı.

14DENTINHO YIKTI
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DENTINHO YIKTI

Shakhtar Donetsk'i Real Madrid karşısında 57. dakikada 1-0 öne geçirerek gol perdesini açan isim olan Dentinho, kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giymişti. Beşiktaş ile 9 resmi maça çıkan ve hayalkırıklığı yaratan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha, siyah beyazlı ekibe gol ya da asist katkısı sağlayamamamıştı.

15BEŞİKTAŞTA TUTUNAMAMIŞTI
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BEŞİKTAŞ'TA TUTUNAMAMIŞTI

Dentinho, bu sezon Shakhtar Donetsk forması giydiği 7 resmi müsabakaya 3 gol sığdırmayı başardı. Ukrayna temsilcisi ile toplam 175 maça çıkan Brezilyalı isim, takımına 26 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

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B Grubu'nda 5. hafta sonunda oluşan puan durumuna göre tüm takımlar, son haftaya bir üst tura çıkma fırsatıyla giriyor. Borussia Mönchengladbach 8 puanla liderlik koltuğunda otururken, Shakhtar Donetsk 7 puanla ikinci basamakta bulunuyor. Aynı puana sahip Real Madrid üçüncü sırada yer alırken, yalnızca 5 puana sahip Inter ise son sırada.

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B Grubu'nda son hafta Real Madrid sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Inter ise Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

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