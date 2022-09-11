Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Haberin Devamı

Kasımpaşa Galatasaray maçı, rakibi karşısında son 10 maçta sadece 2 kez galibiyet elde eden ev sahibi ekip için kritik bir öneme sahip olacak. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliviera, Yunus, Kerem, Mertens, Gomis.

MATA VE ICARDI YOK

Galatasaray'da Mata ve Icardi kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Jensen, Rashica ve Yusuf ise yedekte forma bekleyecek.

Haberin Devamı

SON 2 MAÇI GOL YEMEDEN KAZANDI

Sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardıkçı ve sakatlığı bulunan Midtsjö forma giyemeyecek. Ligde ilk 3 haftayı puansız kapattıktan sonra Hatayspor (1-0) ve Antalyaspor (2-0) ile oynadığı son 2 karşılaşmayı gol yemeden kazanan ev sahibi Kasımpaşa’da, sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, bu akşam forma giyemeyecek.

GOMiS’TEN BAŞKA ATAN YOK

Galatasaray bu sezon ligdeki 3 galibiyetine de son dakikalarda attığı gollerle ulaştı. Rakip fileleri 4 kez havalandıran sarı kırmızılıların 3 golü Gomis’ten gelirken, diğer golü, son Gaziantep maçında Kitsiou kendi kalesine atmıştı. Galatasaray, kendi kalesinde de 2 gol gördü.