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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Galatasaray#Süper Lig
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İşte ilk 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 11:33

Kasımpaşa Galatasaray maçı, 5 maçta 10 puan toplayan Sarı Kırmızılı ekip için kritik bir önem arz edecek. Kasımpaşa ile 78 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 59'undan galibiyet elde etti. Kalan karşılaşmaların 7'sinden mağlubiyet ve 12'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi ilk 11'ler

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Kasımpaşa Galatasaray maçı, rakibi karşısında son 10 maçta sadece 2 kez galibiyet elde eden ev sahibi ekip için kritik bir öneme sahip olacak. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliviera, Yunus, Kerem, Mertens, Gomis.

MATA VE ICARDI YOK

Galatasaray'da Mata ve Icardi kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Jensen, Rashica ve Yusuf ise yedekte forma bekleyecek.

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SON 2 MAÇI GOL YEMEDEN KAZANDI

Sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardıkçı ve sakatlığı bulunan Midtsjö forma giyemeyecek. Ligde ilk 3 haftayı puansız kapattıktan sonra Hatayspor (1-0) ve Antalyaspor (2-0) ile oynadığı son 2 karşılaşmayı gol yemeden kazanan ev sahibi Kasımpaşa’da, sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, bu akşam forma giyemeyecek.

GOMiS’TEN BAŞKA ATAN YOK

Galatasaray bu sezon ligdeki 3 galibiyetine de son dakikalarda attığı gollerle ulaştı. Rakip fileleri 4 kez havalandıran sarı kırmızılıların 3 golü Gomis’ten gelirken, diğer golü, son Gaziantep maçında Kitsiou kendi kalesine atmıştı. Galatasaray, kendi kalesinde de 2 gol gördü.

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#Kasımpaşa#Galatasaray#Süper Lig

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