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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında Szalai'nin golü öncesi Valencia'nın hareketi faul mü?

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Kasımpaşa Faul Valencia#Valencia Faul Pozisyonu Szalai
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında Szalainin golü öncesi Valencianın hareketi faul mü

Fenerbahçe'nin Szalai ile bulduğu gol öncesi Valencia, Spajic'e faul yapıyor mu?

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beIN Trio programı yorumcuları son dakikada büyük tartışma yaratan pozisyonu yorumlarken gol iptalinin daha doğru karar olacağını ifade ettiler. Deniz Çoban, VAR'ın bu tip müdahalelerde hakemi monitöre çağırmaması gerektiğini de ifade ederken, pozisyonu süzmesi gereken kişinin orta hakem olduğuna vurgu yaptı.

HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?

👤Lale Orta: Golün iptal edilmesi daha doğru olurdu.

👤Deniz Çoban: Gol iptal edilse daha doğru olurdu.

👤Bülent Yıldırım: Golün iptal edilmesi daha doğru olurdu.

'NE KADAR İTTİ, HANGİ ŞİDDETTİ İTTİ?'

Deniz Çoban'ın pozisyonla ilgili yorumları şöyle;

''Fenerbahçe'nin 2. golünde iki tane yorum yapacağım. "İtiyor, golün iptal edilmesi lazım". 2. yorumum, "Valencia, rakibine elini koyuyor. Kasımpaşalı oyuncu, zamanlamasını ayarlayamayınca kendini yere bırakıyor. Faul yok" diyorum. 2 yorumum da destek bulur mu?'

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Demek ki bu oturup yorum yapılacak bir pozisyon. Ne kadar itti, hangi şiddetle itti? Bu yorumu yapacak olan kim, sahadaki hakem. Bunu çözecek olan VAR'daki hakem değil. Herkes video hakem diyor. Bir yorum gerekirse sahadaki hakem yapar, VAR değil. Net bir şekilde VAR bu pozisyonun dışında. Tek elle bu tarz itmelere VAR karışmıyor.

Şahsi fikrim, Valencia rakibini bozuyor. Bana kalsa faul nedeniyle gol iptal edilse daha doğru olurdu. Ama bana kalsa VAR buna karışamaz

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