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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Arda Güler'e: Gel ben seni götüreyim

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe#Mert Hakan Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından keyifler yerindeydi... Stat çıkışı Mert Hakan Yandaş, genç takım arkadaşını görünce kendisini eve bırakma teklifinde bulundu.

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Beyaz TV'de "Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah ben de süre bulmaya devam ederim. Önemli olan kazanmaktı. Taraftarlarımıza minnettarım, inşallah devamı gelir." şeklinde bir açıklama yaptı.

Arda Güler'in babası ise "Anne ve baba olarak, onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'İ MERT HAKAN GÖTÜRDÜ

Maçın ardından yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'i otopark çıkışı Mert Hakan Yandaş gördü. Mert Hakan, genç futbolcuyu arabasına alarak onu ailesinin yanına götürdü.

Mert Hakan Yandaş, babasının arabasına yürüyerek giden Arda Güler'e böyle seslendi: Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim

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Okulunun bahçesinde keşfedildi

İlk olarak Ankara Saime Naim İlköğretim okulunun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken öğretmeni merhum Mahmut Şafak’ın beğenerek Gençlerbirliği alt yapı hocası Muzaffer Ciğerim’e övgüyle bahsetmesiyle genç yıldızın futbolculuk kariyeri başladı. Arda’yı deneyip beğenen Gençlerbirliği yetkilileri, onu geliştirmesi için önce İlker Dalçiçek’e daha sonra da Erol Tokgözler’e emanet etti. Yeteneği kısa süre içinde keşfedilince Fikret Çeliktaş, TFF’nin Ankara Karması’na seçip Arda’yı kaptan yaptı.

Başkası için gittim ama...

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En büyük hayali bir gün F.Bahçe formasıyla Saracoğlu Stadı’nda topa vurabilmek olan Arda bu sezon hedeflerine ulaşırken Fenerbahçe’ye gelişi de kelimenin tam anlamıyla film gibi. Altınordu’dan 2018'de F.Bahçe alt yapısına gelen Serhat Pekmezci, ismini vermek istemediği bir başka genç oyuncuyu izlemek için Ankara’ya Gençlerbirliği-Osmanlı maçına gittiğini anlatırken Arda’nın sarı lacivertli formaya kavuşma sürecini ise şu sözlerle aktardı:

2-1 yenilse de maçı bırakmadı

“Gittiğim oyuncuyu bırakıp Arda’ya odaklandım. Oyun zekası, topa ilk teması, kinestetik zeka (bedeni doğru kullanma) vücut elastikiyeti, sahanın tamamını görebilme becerisi, kararını vermeden önce opsiyonların en doğrusunu kısa sürede seçebilmesi, paslarının şiddetinin hepsi doğuştan gelen bir yetenek olduğunu fark ettim. Arda’nın takımı o gün maçı 2-1 kaybetti, üstelik son 15 dakika bileğine aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Fakat maçı bırakmaması, takım kaybedince üzülmesi beni etkiledi.

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Dev takımlara gidecek

Genel bir DVD’sini hazırlayıp başkan Ali Koç ve Comolli’ye sundum. 2019’da başkanın özel çabalarıyla hem Arda, hem F.Bahçe hem de G.Birliği kazanacak şekilde 150 bin lira ödenerek sözleşme yapıldı. Ben Arda’nın 1,5-2 yıl içinde A Milli Takım ve Avrupa’da Real, Barça, M.United, M.Cıty seviyelerinde bir transfer yapacağına inanıyorum. Böylece hem F.Bahçe hem G,Birliği hem da Arda kazanacaktır."
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Ailesi Arda’ya 'para' gözüyle bakmıyor

‘’Arda, geldiğinde 13 yaşındaydı. Gelişmesi için önce mutlu olmalıydı. Ailesini de İstanbul’a getirdik, ev tutuldu, babasına, ablasına iş bulundu. Arda, F.Bahçe Koleji’ne kaydedildi. Arda’nın ailesi evlatlarına ‘Para’ gözüyle bakmıyor. Bu yüzden ne ailesinin ne Arda için öncelik hiçbir zaman ‘Para’ olmayacaktır. Hedefleri çok somut, sürekli kendisiyle yarışır, gelişmeye ve öğrenmeye çok açık, çok iyi aile terbiyesi almış, şımaracağına asla inanmıyorum.”

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