Fenerbahçe'de tartışma konusu Arda Güler! 'Artık korumasanız mı sanki!'

Kasımpaşa'yı 2-1'le geçip üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonu açıklamasında Arda Güler'le ilgili soruları da cevapladı. Yazarımız Uğur Meleke de konuyu köşesine taşıdı.



"ARDA GÜLER'İ KİMSE TANIMIYORDU"

Arda Güler için daha önce 'korumamız lazım' şeklindeki konuşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Kartal, "3 hafta önce Türkiye’de Arda’yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda’yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum. Çağtay ve Arda’ları çıkartıp oynatıyorum. Son zamanlarda Fenerbahçe tarihinde bunları oynatan tek teknik adam benim galiba Fenerbahçe’de. Türkiye’deki futbol adamlarımızın, federasyonun isteği genç oyuncuların oynaması değil mi? Onları oynatacağız diye kaybetmeyelim. Bugün Ferdi 2 ay yok, Slavia maçında sakatlandı. O takım en çok koşan, sert oynayan takımlardan biri. Biz Arda gibi oyuncuları doğru zamanda doğru şekilde oynatıp baskıdan kurtarmak ve bir şeyleri başarsın diye oynatıyoruz. Hatalarda yapacak, bunlar genç ve hata yapa yapa olacaklar. Ancak çok sert bir takım, bir kaç sefer aynı sertliği gösterselerdi ve bir iki kere hata yapsa özgüveni kaybetse, sahada sindirselerdi biz bugün çok daha fazla onun özgüveni kazanmasını yapacak şeyler daha zor olurdu. Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye garanti yok. Burası Fenerbahçe. Onları doğru maçlarda oynata oynata Fenerbahçe’nin ve Türk futbolun en iyi oyuncularından biri olacak. Herkesin sabırlı olması lazım. Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi hepsine sahip çıkıp destek olmamamız lazım. 17 yaşına girdi bu çocuk. 3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye’de, biz oynattık. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Geç bulduk çabuk kaybetmeyelim“ ifadelerini kullandı.

UĞUR MELEKE: ARDA, HATLARI BiRBiRiNE BAĞLAMA KONUSUNDA USTAYDI

Yazarımız Uğur Meleke, maç yazısında bu konuya değinerek "İsmail Kartal onu oyundan çıkararak korumak yerine keşke perşembe akşamı Sosa’yı, dün de İrfan’ı korusaydı diye düşünmeden edemiyor insan!" dedi.

Meleke'nin yazısından ilgili bölüm şöyle;



Fenerbahçe’nin bir stratejik devamlılığı yok, net bir oyun tanımları söz konusu değil. Ama iyi oyuncuları var kesinlikle. Dün ilk bir saatte sahada kalan Arda Güler, yine hatları birbirine bağlama konusunda ustaydı. İsmail Kartal onu oyundan çıkararak korumak yerine keşke perşembe akşamı Sosa’yı, dün de İrfan’ı korusaydı diye düşünmeden edemiyor insan!

Arda’nın yanı sıra dün alışık olmadığı bir rolde oynamasına rağmen Szalai, merkezdeki dinamizmiyle Crespo, kritik anlarda kritik kurtarışlarıyla Altay ön plana çıktılar yine. Fenerbahçe de iyi oyunuyla değil, iyi oyuncularıyla kazanabildi zaten bu maçı da.

Yazının devamı;

Sami Uğurlu’nun Kasımpaşa’sı ligin çağdaş futbol oynayan takımlarından biri. Özellikle yeni yıla girmemizle birlikte hemen her müsabakada iyi futbol ortaya koydular; son 8 maçın sadece birinde (Trabzonspor’a) gol atamadılar. Düne kadar da yalnızca onu kaybetmişlerdi zaten. Kalan tüm maçlarda topa sahip olmak isteyen, ön tarafta çoğalan, her hattıyla deneyen, bunun da ödülünü 2-3 gol atarak alan bir ekipti Kasımpaşa. Dün orta sahada tek defansif Doğucan’la başladılar. Beş yetenekli Eysseric, Ouanes, Hajradinovic, Fall ve Umut Bozok’u bir arada kullanma cesareti gösterdiler. Son bölümde de Mabil-Muleca enjeksiyonuyla maçın her anında aramaya devam ettiler. Aldıkları risk dozunun yüksek olmasının bedelini ödediler belki de dün maçın son bölümünde.

UMUT BOZOK ŞU ANDA LiGiN EN YERLi SANTRFORU

Dün özellikle ilk devrede üstün olan taraf Kasımpaşa idi. 45 dakikada topa %55 sahip oldular, şutlarda 12-3, kornerlerde 6-0 üstünlük kurdular. Rossi-Zajc işbirliği güzel bir gole engel olamadılar sadece. Sami Uğurlu’nun oyununun tek eksiği Umut’u yeterince topla buluşturamamalarıydı dün. Ligin şu anda en iyi yerli santrforu Umut... Süper Lig’de aktif futbolcular içinde en fazla faule maruz kalan da o üstelik. Bence milli takıma da göz kırpıyor. Mart ayı içinde açıklanacak milli takım kadrosunda Belçika’nın tozunu atan Deniz Undav’la birlikte, Umut Bozok ve Yunus Akgün’ün de olmalarının gerektiğini düşünüyorum kesinlikle.