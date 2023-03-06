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Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından açıkalamalar: 'Kabul edilemez gollerdi'

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#Kasımapaşa#Antalyaspor#Süper Lig
Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından açıkalamalar: Kabul edilemez gollerdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 22:59

Spor Toto Süper Ligin 24. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Antalyasporu 3-1 mağlup etti. İki takımın da teknik heyetleri, karşılaşmayı değerlendirdi.

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Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

GOENENDIJK: KOMİK GOLLER YEDİK

İstanbuldan son derece üzgün ayrıldıklarını ifade eden Alfons Goenendijk, "Bugün, buraya iyi hissiyatlarla galibiyet için geldik. Ancak buradan son derece üzgün ayrılıyoruz. Kendi kendimize attığımız 3 golle mağlup olduk. Trajikomikti. Komik goller yedik. Son derece kabul edilemez gollerdi. Takımıma bu yüzden sinirliyim. Bu mağlubiyeti bir kenara bırakıp, devam etmemiz gerekiyor. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız bir Kayserispor maçımız var. Bu mağlubiyetini hak ettik. Sahada kazanmak için mücadele eden oyuncu gurubuna ihtiyacımız var. En azından maç kaybetmeyecek oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Futbol kazanma odaklı bir spor dalı. Sahada kazanmadıkça bu durumdan kurtulmamız zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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EKREM ÖRENÇ: TAKTİKSEL ANLAMDA İYİ BİR MAÇ OLDU 

Yeni transferlerin galibiyette önemli rol oynadığını ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç de, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Maçtan önce de yeni transferlerden beklentimiz olduğunu söylemiştik. Maçta da ortaya çıktı ki büyük katkıda bulundular. Karşılaşma dengeli başladı. Seyir zevki çok yüksek olmayan bir maç gibi gözüktü ancak taktiksel anlamda iyi bir maç oldu. 2-0 öne geçtik. Öncesinde Antalyaspor 1, 2 pozisyon buldu ama sonuca gidemediler. Devreyi 2-0 kapatalım derken, 2-1 oldu.  İkinci yarıda orta sahada rakibin orta alanlarını kapattık. Sıfır pozisyon verdik. Sonrasında da onlar bize alan bıraktı ve pozisyonlara girerek 3üncü gollü bulduk" şeklinde konuştu.

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#Kasımapaşa#Antalyaspor#Süper Lig

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