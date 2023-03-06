Canlı Anlatım: Kasımpaşa Antalyaspor maçı

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Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 3

Antalyaspor: 1

Goller: 22' Chouiar, 39' Koita, 45' Fernando(pen.), 60' Malsa

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

16. dakikada Larsson’un savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım’ın karşı karşıya pozisyonda ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Eysseric’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Leite’nin müdahalesiyle ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Chouiar, yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Koita, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

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39. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın hatası sonrasında araya giren Fall’ın pasında, topla buluşan Koita’nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Bünyamin’in ceza sahası içinde Couiar’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR talimatıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Fernando, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Fabiano, Mickael Tırpan, Ben Ouanes, Eysseric, Malsa, Chouiar, Fall, Koita.

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fernando, Erdal, Mehmedi, Larsson, Ghacha, Bertuğ.

Bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda en fazla mağlubiyet alan takım Kasımpaşa. Antalyaspor ise bu süreçte deplasmanda ilk golü yediği altı karşılaşmadan puan çıkaramadı. Bu sezon Süper Lig'deki gollerinin tamamını penaltı noktasından atan oyuncular arasında Kasımpaşa sağ beki Florent Hadergjonaj'dan daha yüksek bir sayıya ulaşan bir isim bulunmuyor. Hadergjonaj, bu gollerden birini sezonun ilk yarısında Antalyaspor ağlarına gönderdi.

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Süper Lig'de çıktığı son dört maçta iki gol atan ve Antalyaspor'un ligdeki son iki golünün sahibi olan Fredy Ribeiro, daha önceki 38 karşılaşmada bu sayıda gol kaydetmişti. Kasımpaşa yönetiminde Süper Lig'de çıktığı ilk dokuz maçta sadece 7 puan toplayan Selçuk İnan, Esat Kaner'den bu yana Kasımpaşa ile en üst ligdeki ilk 10 karşılaşmasında maç başına 1 puan ortalamasının altında kalan ilk teknik direktör olma tehlikesiyle karşı karşıya.

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kasımpaşa Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan şifresiz olarak yayınlanıyor.

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