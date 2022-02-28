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Kasımpaşa 1 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti ve goller)

#Süper Lig#Kasımpaşa#Fenerbahçe
Kasımpaşa 1 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Fenerbahçe, 90+1'de Szalai ile bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa -Fenerbahçe maçından fotoğraflar...Kasımpaşa -Fenerbahçe maçından fotoğraflar...
Kasımpaşa -Fenerbahçe maçından fotoğraflar...

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Süper Lig'in 27. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Hafta içi UEFA Konferans Ligi son 16 play-off maçında Slavia Prag'a yenilerek elenen sarı-lacivertliler, ligde istediğini aldı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golleri, 6. dakikada Miha Zajc ve 90+1'de Attila Szalai'nin ayağından geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü, 67. dakikada Muleka kaydetti.

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Kasımpaşa'da Mabil, 90+7'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, ligde 4. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe aldığı galibiyet sonrası puanını 46 yükseltti. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Rossi’nin pasında ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Zajc, bekletmeden uzak köşeye plase bir şut gönderdi. Kaleci Ertuğrul’un bakışları arasında top filelere gitti. 0-1
15. dakikada Fall’ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric göğsüyle düzeltip sert vurdu. Savunmaya da çarpan topu son anda kaleci Altay kornere çeldi.
18. dakikada atılan Kasımpaşa ceza sahasına atılan uzun pasta Spajic topu kontrol etmek istedi ancak kayarak topun kontrolünü kaybedince Berisha meşin yuvarlağa hakim oldu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
23. dakikada Zajc’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Rossi, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.
24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Mortadha’nın soldan ortasında ceza sahası içinde Hajradinovic kafayı vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.
36. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fall’ın vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Meşin yuvarlak Mortadha’nın önünde kalırken bu oyuncunun çaprazdan şutunda direkten dönen top oyun alanına geri döndü.
45+1. dakikada Morthada'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Umut Bozok voleyle vuruşunu yaptı ancak kaleci Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

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67. dakikada sol kanatta topla buluşan Mabil, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
82. dakikada sol kanatta topla buluşan Szalai’nin yerden yaptığı ortada altı pas içindeki Serdar Dursun kayarak vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.
87. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Morthada kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top Pelkas’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Crespo’nun ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Valencia’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken topu Szalai sol çaprazdan tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-2
90+8. dakikada Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılan Mabil, ardından itiraz ettiği için ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyunun dışında kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Spajic xx (Donk dk. 90+4 ?), Tarkan x, Eren x, Doğucan xx, Fall xx (Mabil dk. 60 xx), Hajradinovic xx, Eysseric xx (Travnik dk. 60 xx), Mortadha xx, Umut x (Muleka dk. 60 xx)
Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xx, Min Jae xxx, Serdar Aziz xx, Szalai xxx, Crespo xx, Zajc xxx (Valencia dk. 90 ?), İrfan Can x (Pelkas dk. 81 ?), Rossi xx, Arda xxx (Mert Hakan dk. 66 x), Berisha x (Serdar Dursun dk. 66 xx)
Goller: Zajc (dk. 6), Szalai (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Muleka (dk. 67) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Mabil (dk. 90+8) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Eysseric, Eren Elmalı, Spajic, Donk (Kasımpaşa), Serdar Dursun, Rossi (Fenerbahçe)

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Fenerbahçe

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