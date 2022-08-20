Kartlarda standart yoktu Ali Şansalan şanslıydı

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İlk 45 dakikada futbol adına bir şeyler bulup söylemek gerçekten çok zordu. Sadece Seferovic’in net pozisyonu var akıllarda kalan. Seferovic’in de pas düşünerek değerlendirememesi dışında şaşırtıcı nokta hem çevre kontrolünü yapmaması, hem de vurma konusunda bir güven sergileyip kaleye odaklanamaması. Bir başka çarpıcı durum ise sarı kırmızılıların ilk isabetli şutunun 29. dakikada gelmesi ve takımdaki genel fiziksel yetersizlik. Okan Buruk, Toreira’nın Mertens’den daha hazır geldiğini belirtmişti ama ilk 45’te pek de böyle bir izlenim vermedi. İkili mücadelelerde kendini kolay yere bıraktı.

iLK YARI 26 TOP KAYBI YAPTI

Orta alandaki oyuncuların etkisiz görünmesindeki ana nedenlerden biri de Ümraniye’nin F.Bahçe maçındaki gibi baskılı başlaması. Hatta bu baskı sayesinde ilk yarıda G.Saray’ın top kaybı belki de sezon rekoru olabilecek 26’ya ulaştı. Bunun karşılığında da vasat, yavaş, coşkusuz, sanki sezon sonu maçı oynayan bir takım gibi gözüktüler. İlk 45’teki 16 faul de maçın ne kadar durduğunun bir başka kanıtı. Oyunu geriden kurma gayreti, takımlarımızın pek de alışkanlığının olmadığı bir düzen. O yüzden de birkaç beden bol duruyor ve önemli top kayıplarına davetiye çıkarıyor.

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MERTENS HAREKET GETiRDi

Emre Akbaba-Mertens değişikliğiyle G.Saray ikinci yarıya etkili başladı. Bu değişiklik sadece Yunus-Kerem-Seferovic üçlüsünü değil, aynı zamanda taraftarı da uyandırdı. Mertens girdikten sonra aslında takımdaki önemli bir ihtiyacı hatırlattı: Lider oyuncu! Şu anda bu yönde takımın eksikliği dikkat çekiyor ama en büyük aday Mertens. Okan Buruk daha önce Seferovic-Gomis ikilisini kullanmıştı. Bu maçta da Mertens-Seferovic, Mertens-Gomis oyunlarını kısa sürelerde de olsa görme şansı yakaladı. Bu üçlünün hem fiziksel kapasitesi, hem de birbiriyle oynama uyumu arttıkça zamanla çok daha iyi oyun gösterebileceklerinin ikinci 45’de biraz olsun sinyalini verdiler.

ABDÜLKERiM DiREKTEN DÖNDÜ

Serkan Kırıntılı kurtarışlarıyla maçın adamı olmaya aday bir performans sergilerken, sarı kırmızılılarda ise Abdülkerim, eğer Ümraniye’nin golü ofsayt nedeniyle iptal edilmeseydi ilk 3 haftada en çok tepki çeken oyuncu olmaya adaydı.

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SACHA BOEY ATILABiLiRDi

Antalya'da sadece 6 dakika, Ümraniye maçında 18 dakika olmak üzere toplam 24 dakika forma giyen Gomis, takımını bir kez daha ipten almayı başardı, 6 puanı hanelerine yazdıran isim oldu.

VERMEDiĞi PENALTILAR DOĞRUYDU

Muslera’nın degajla uzun pas yapacağı esnada Bettaleb’in ayağını koyarak engellemesi net sarı karttı. Birkaç dakika önce Muslera’nın ne kadar önemli bir pozisyonu degajla yarattığı ortadayken bu kartı pas geçmesi şaşırttı. Seminerde hakemlerin pozisyonlar esnasında vücut diliyle açıklayıcı olmaları istendi. Bunun karşılığında hakem böyle davrandı.

FUTBOLCULARIN NiYETi YARDIMCI OLDU

Verilen ve verilmeyen kartlarda hakemlerimizdeki standartsızlık Ali Şansalan’da da vardı. Futbolcuların iyi niyetiyle genel anlamda sorunsuz maç yönetti.

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SACHA BOEY OYUNDAN ATILABiLiRDi

Sacha Boey’in iki sarı kartlık hareketi vardı. İlkini doğru uygulamayla görmüş olsaydı atılabilirdi. Yasin Kol’a hafta boyunca yapılan eleştiriler, maçın seyrini değiştirme anlamında ilk sarı kartların ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekti.

8 DAKiKADA 3 PENALTI BEKLENTiSi

Maçta 3 penaltı beklentisi olan pozisyon sadece 8 dakika içinde yaşandı. 54’03”, 60’35” ve 61’43”’teki penaltı beklentilerinde Şansalan’ın kararları doğruydu.