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Ümraniyespor-Galatasaray maçına Haris Seferovic damgası! Okan Buruk çok sinirlendi, Gomis'e 8 dakika yetti

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#Galatasaray#Ümraniyespor#Seferovic
Ümraniyespor-Galatasaray maçına Haris Seferovic damgası Okan Buruk çok sinirlendi, Gomise 8 dakika yetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 23:11

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Ümraniyespor-Galatasaray maçında Haris Seferovic'in kaçırdığı gol pozisyonları çok konuşuldu. Bafetimbi Gomis ise Antalyaspor maçından sonra bir kez daha kritik bir gol kaydetti.

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Ümraniyespor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 3. hafta maçında Haris Seferovic'in kaçırdığı pozisyonlar, Okan Buruk'un tepkisi ve Bafetimbi Gomis'in etkisi dikkat çekti.

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YENİ TRANSFER 11'DE

Geçen hafta Giresunspor karşısında oyuna sonradan dahil olan Lucas Torreira, Ümraniyespor maçında sahaya 11'de çıktı.

MERTENS KULUBEDE BAŞLADI

Okan Buruk'un 11 tericihi Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic şeklinde oldu.

Yeni transferlerden Dries Mertens ise ikinci yarının başında Emre Akbaba'nın yerine dahil oldu.

Ümraniyespor-Galatasaray maçına Haris Seferovic damgası Okan Buruk çok sinirlendi, Gomise 8 dakika yetti

SEFEROVIC'İN TERİCİHİ ŞAŞIRTTI

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Karşılaşmanın hgenüz 4. dakikasında Ümraniyespor savunmasından büyük bir hata geldi.

Oğuz Gürbulak, ım arkadaşlarının pas beklediği pozisyonda sağındaki arkadaşına oynamak istediği anda Haris Seferovic'e pas verdi. Tecrübeli forvet, kaleciyle karşı karşıya kalmasına karşın şut atmak yerine saü tarafındaki Emre Akbaba'ya pas vermek istedi. Topun auta gitmesiyle birlikte Galatasaray açısından önemli bir fırsat kaçmış oldu.

OKAN BURUK SİNİRLENDİ

Bu pozisyonun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yedek kulübesinde çok sinirlendi. 

Ümraniyespor-Galatasaray maçına Haris Seferovic damgası Okan Buruk çok sinirlendi, Gomise 8 dakika yetti

İKİNCİ YARIDA DA KAÇTI

Mücadelenin ikinci yarısında da Kerem'in ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Seferovic, önce direğe takıldı sonrasında topu auta yolladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Haris Seferovic'in kaçırdığı goller ve performansı sosyal medyada çok konuşuldu.

NECATİ ATEŞ: O POZİSYONU ATMASI GEREKİR

TRT Spor'da ilk yarıdaki pozisyonu yorumlayan Necati Ateş, "Seferovic ayarında bir futbolcunun, o pozisyonu atması gerekiyor. Gomis yakalasa, kimseye vermez. Diagne yakalasa, kimseye vermez. Kimse vermez. Çok net bir pozisyondu. Galatasaray'ın en net pozisyonuydu belki" şeklinde konuştu.

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NİHAT KAHVECİ: HADDİMİZE DEĞİL AMA...

Eski milli golcü Nihat Kahveci ise "Seferovic sana öğretmek haddimize değil. Ama önce şut atılır o pozısyonda desem bilmem katılan olurmu?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

GOMIS YİNE YAPTI

Ligin ilk haftasında oyuna sonradan girerek Antalyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis, bu kez de 78. dakikada sahaya girdi ve 86. dakikada Galatasaray'ın tek golünü kaydetti.

SEFEROVIC İLE SARILDILAR

Maçın son düdüğüyle birlikte Seferovic, sahaya girerek Bafetimbi Gomis'e sarıldı ve takım arkadaşıyla galibiyeti kutladı.

Ümraniyespor-Galatasaray maçına Haris Seferovic damgası Okan Buruk çok sinirlendi, Gomise 8 dakika yetti

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