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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

Karpaty'ye ligden men cezası! Son 2 maça çıkmayınca...

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Karpaty'ye ligden men cezası! Son 2 maça çıkmayınca...
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Ukrayna Premier Lig'de mücadele eden ve bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan Karpaty, son iki maçına çıkmadığı gerekçesiyle ligden men edildi.

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karpaty'nin Mariupol ile oynaması gereken maçlara geçerli bir sebep göstermeden çıkmadığı ve ligden men edildiği belirtildi.

Ligin son sırasında yer alan takımın kalan maçlarının 3-0 hükmen mağlup sayılacağı kaydedildi.

Karpaty 14 gün tecrit atlında kalacak Koronavirüs önlemleri arttırıldı...
Karpaty 14 gün tecrit atlında kalacak! Koronavirüs önlemleri arttırıldı...

Kulübün profesyonel statüsünde bir değişiklik olmayacağı ve gelecek sezon bir alt ligde mücadele etmek için başvuru yapabileceği ifade edildi.

 

Karpatyye ligden men cezası Son 2 maça çıkmayınca...

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