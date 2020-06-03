MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarpaty 14 gün tecrit atlında kalacak! Koronavirüs önlemleri arttırıldı...
GeriFutbol Karpaty 14 gün tecrit atlında kalacak! Koronavirüs önlemleri arttırıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
Haber Giriş: 03.06.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Karpaty 14 gün tecrit atlında kalacak! Koronavirüs önlemleri arttırıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karpaty 14 gün tecrit atlında kalacak! Koronavirüs önlemleri arttırıldı...
Abone Olgoogle-news

Ukrayna Premier Lig takımlarından Karpaty'nin oyuncu ve teknik heyeti, birçok kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 14 gün tecrit altında kalacak.

Ukrayna Futbol Federasyonu, 31 Mayıs'ta Karpaty ile Mariupol arasında Lviv kentinde oynanması gereken lig maçını ertelemesi sonrası bir adım daha attı.

Karpaty Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, test uygulanan 65 kişinin yarısından azının Kovid-19'a yakalandığı görüldü. Protokol gereği tüm antrenmanların iptal edildiği ve kulübün en az 14 gün izolasyon altında kalacağı belirtildi.

Ukraynada futbola ikinci kez koronavirüs engeli
Ukrayna'da futbola ikinci kez koronavirüs engeli!

Ukrayna'da şu ana kadar 24 bin 823 kişide virüse rastlandı, 735 kişi ise hayatını kaybetti.

 

Karpaty 14 gün tecrit atlında kalacak Koronavirüs önlemleri arttırıldı...

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle