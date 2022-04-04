Kansere yakalandığını herkesten saklayan Louis Van Gaal tüm detayları anlattı! İlk eşini de kanserden kaybetmiş...

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Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis Van Gaal, dün akşam yaptığı açıklamada prostat kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tecrübeli teknik adam, hastalığın başladığı dönemden bugüne yaşadıklarını ve hastalığının durumunu tüm detaylarıyla anlattı.

70 yaşındaki teknik adam, hastalığını ilk öğrendiğinde oyuncularından sakladığını söylemiş ve "Her milli takım arasında, oyuncuların fark etmemesi için geceleri kamptan ayrılıyordum ve hastaneye gidiyordum. Antrenmanlarda yanaklarım kızardığında oyuncular sarf ettiğim efor yüzünden çok sağlıklı olduğumu düşünüyorlardı. Ben de sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim" ifadelerini kullanmıştı.

2020'NİN SONUNDA ÖĞRENDİ, 2021'DE TEDAVİSİ BAŞLADI

Van Gaal'in hastalığa yakalandığını 2020'nin sonunda öğrendiği ve doktorların 2021 Nisan ayından itibaren yoğun bir tedavi süreci başlatıp tecrübeli teknik direktörü bazı haftalar her gün tedavi ettiği ortaya çıktı.

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"Prostat kanseri sizi öldürmez, en azından vakaların yüzde 90'ında durum böyle" diyen Van Gaal, "Sizi öldüren genellikle altta yatan diğer hastalıklardır. Oldukça agresif türe sahiptim. Toplamda 25 kez tedavi gördüm. Hastalığın bitmesi için ilk dönem çok fazla seçenek devreye sokuldu" şeklinde konuştu.

HERKES ONU TANIDI, SELFIE BİLE ÇEKTİRDİLER

Hollandalı teknik adam, tedavi gördüğü Haaglanden Tıp Merkezi'ndeki diğer hastaların kendisini tanıdığını söyledi. Tedavi için gittiğinde ismi anons edildikten sonra tüm gözlerin kendisine döndüğünü söyleyen Van Gaal, hastanedeki taksicilerin bile kendisini fark ettiğini ve selfie çekilmek istediklerini belirtti.

"AYRICALIKLI MUAMELE GÖRDÜM AMA KİMSE DIŞARI BİLGİ SIZDIRMADI"

Buna karşın hiç kimsenin kamuoyuna hastalığıyla ilgili bir bilgi sızdırmadığını söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Hastanede ayrıcalıklı muamele gördüm. Randevuya gittiğimde arka kapıdan içeri girmeme izin verildi ve hemen başka bir odaya alındım. Harika bir şekilde tedavi edildim. Elbette bu durumu çevreme anlatacaktım ancak ikinci kişilerden duyulmaması çevrem hakkında çok şey söylüyor. Bu iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

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DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı için 2022 Dünya Kupası'nın kura çekimi için Katar'a gidemeyen Louis Van Gaal, buna karşın turnuvada takımının başında olmak istediğini ve Dünya Kupası için Katar'a gideceğini söyledi.

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İLK EŞİNİ DE KANSERDEN KAYBETTİ...

Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarılı elde eden tecrübeli çalıştırıcı, buna karşın özel hayatında ciddi hastalıklarla ilk kez karşılaşmıyor. 1973 yılında, henüz 21 yaşındayken evlendiği ilk karısı Fernanda Obbes'i hem karaciğer hem de pankreas kanserinden kaybeden Van Gaal, 21 yıllık evliliğinden Brenda ve Renate isminde iki kız çocuğu sahibi oldu.

HOLLANDA'NIN BAŞINDA 3. DÖNEMİ

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Hollanda Milli Takımı'nın başında 3. dönemini geçiren Van Gaal, 2000/2001 yıllarında yaklaşık 1.5 yıl süren ilk döneminde Dünya Kupası'na gitme hakkı elde edememiş ve görevinden ayrılmıştı.

İkinci dönemine 2012 yılında başlayan ve takımını 2014 Dünya Kupası'na taşıyan tecrübeli teknik adam, burada aldığı üçüncülük ile önemli bir başarı elde etmiş ancak turnuva sonrası milli takımdaki görevini bırakarak Manchester United'ın başına geçmişti.

Milli takımdaki 3. dönemine ise 2021 yılı Ağustos ayında Frank de Boer'un yerine göreve gelerek başlayan 70 yaşındaki Van Gaal, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu lider tamamlayarak turnuvaya gitmeye hak kazandı.

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BAYERN MUNIH, MANCHESTER UNITED, BARCELONA...

Kariyerinde Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerini çalıştıran Louis Van Gaal'in yönetimindeki Hollanda Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Senegal, Ekvador ve Katar'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.