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Son Dakika: Eintracht Frankfurt - Greuther Furth maçında Marco Meyerhofer sakatlandı! Ayağını gören Jens Petter Hauge gözyaşlarını tutamadı...

#Marco Meyerhofer#Greuther Furth#Eintracht Frankfurt
Son Dakika: Eintracht Frankfurt - Greuther Furth maçında Marco Meyerhofer sakatlandı Ayağını gören Jens Petter Hauge gözyaşlarını tutamadı...

Greuther Furth forması giyen Marco Meyerhofer'nin Eintracht Frankfurt mücadelesinde yaşadığı korkunç sakatlık Almanya'da gündem oldu. Pozisyonun içinde bulunan rakip oyuncu Jens Petter Hauge, meslektaşının bileğini görünce gözyaşlarını tutamadı.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Greuther Furth forması giyen Marco Meyerhofer, Eintracht Frankfurt maçında rakip oyuncu Jens Petter Hauge ile girdiği ikili mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Yaşanan ikili mücadele esnasında Jens Petter Hauge'in üzerine düşen Marco Meyerhofer'in sağ ayağı, rakibinin vücudunun altında kaldı. Hauge'in tüm ağırlığıyla üzerine düşmesi sonrasında Alman futbolcunun ayak bileği kırıldı.

RAKİBİNİN AYAĞINI GÖRÜNCE AĞLADI

Düşmenin etkisiyle kırılan ve dönerek yerinden çıkan ayak bileği kemiği üzücü anlara sahne oldu. Marco Meyerhofer'in ayağını o halde gören Jens Petter Hauge gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında sedyeyle apar topar hastaneye kaldırılan Alman futbolcu, geceyi hastanede geçirdi. İlk ameliyatı iyi geçen Marco Meyerhofer, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

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Son Dakika: Eintracht Frankfurt - Greuther Furth maçında Marco Meyerhofer sakatlandı Ayağını gören Jens Petter Hauge gözyaşlarını tutamadı...

AÇIKLAMALAR ARKA ARKAYA GELDİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eintracht Frankfurt oyuncusu Sebastian Rode, "Marco Meyerhofer'in ayağını bizzat gördüm ve hiç iyi durmuyordu. Maça gölge düştü. Bugün sahada kazanan yoktu" dedi.

Teknik direktör Stefan Leitl ise, "Geçmiş olsun Marco Meyerhofe. Umarım en kısa sürede sağlığına kovuşursun" şeklinde konuştu.

Kulübün idari direktörü Rachid Azzouzi, "Marco Meyerhofe'nin yayındayız bu süreçte iyileşmesi adına süreci yakından takip ederek kendisine destek olacağız. Kulüpteki herkesin dualarının onunla olduğundan şüphesi olmasın. Hepimizi ona iyi bir tedavi süreci diliyoruz ve geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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#Marco Meyerhofer#Greuther Furth#Eintracht Frankfurt

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