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Louis Van Gaal kansere yakalandı

#Louis Van Gaal#Futbol#Hollanda
Louis Van Gaal kansere yakalandı

70 yaşındaki Hollandalı Teknik Direktör Louis Van Gaal, prostat kanserine yakalandığını açıkladı.

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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal, prostat kanserine yakalandı.

Kötü haberi kendisi duyuran 70 yaşındaki teknik adam, "Her milli takım arasında, oyuncuların fark etmemesi için geceleri kamptan ayrılıyordum ve hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim." dedi.

Sağlık sorunuyla ilgili daha fazla ayrıntıya giren Van Gaal, oldukça agresif bir kanser türü olduğunu, ancak olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyledi.

İyi şekilde tedavi gördüğünü kaydeden Hollandalı teknik adam, "Prostat kanserinden ölmüyorsunuz, en azından vakaların yüzde doksanında değil. Sizi öldüren genellikle altta yatan diğer hastalıklardır. Hastanede ayrıcalıklı muamele gördüm. Randevuya gittiğimde arka kapıdan içeri girmeme izin verildi ve hemen başka bir odaya alındım. Harika bir şekilde tedavi edildim." dedi.

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Kanserle savaşan Van Gaal, Hollanda'yı bu yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na götürmeyi başarmıştı. A Grubu'nda yer alan Hollanda; Katar, Ekvador ve Senegal ile karşılaşacak.

Kariyerinde Ajax, Barcelona, Bayern Münih gibi devleri çalıştıran Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nda toplamda 3 kez görev aldı.

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#Louis Van Gaal#Futbol#Hollanda

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