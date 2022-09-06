"Kamu vicdanı ile beraat etmeli"

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Fırat Aydınus ile Murat Fevzi Tanırlı, ‘Hakem Konseyi’nde gündeme damga vuran olayı değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS

Olayı hem vicdani hem kural olmak üzere 2 açıdan değerlendirmek gerekiyor. Kurallar açısından bakılacak olursa oyun kurallarında ihraç verilecek haller listesinde yer alan şiddetli hareketin tanımı şu şekildedir:

“Şiddetli hareket, temas olup olmamasına bakılmadan, top için mücadele etmezken, bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir.”

HAKEMiN RAPORU ÇOK ÖNEMLi

Bu tanım çerçevesinde seyirciye yapılmış bir hareket olarak hakemin raporu da baz alınarak PFDK’nın önüne gelecek. Josef’in taraftara şiddetli hareketi var mı veya olay esnasında bir savunma mı yapıyor veya ortamı sakinleştirmek için tavır mı sergiliyor yoksa agresif hareket mi ediyor?

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Bütün teamüller göz önünde bulundurularak hakemin görüp değerlendirdiği veya VAR yardımıyla hakim olduğu olay karşısında rapor PFDK tarafından değerlendirilecek. Şiddetli hareketin ceza süreleri talimatta 3 ve 6 maç arasında belirtiliyor. Ancak olay PFDK’nın 13. maddesindeki “takdiri indirim nedenleri” kapsamına sokulursa, akabinde yine talimatın 12 .maddesindeki “haksız tahrik” uygulanıp 13. madde ile bütünleştirilerek 1 maç men ve para cezası verilmesini bekliyorum.

HAZiN BiR DURUMDAYIZ

2. boyutu ise kamuoyu vicdanı. Bir taraftarın maç sonu sahaya girerek futbolcu grubunu içine tekmeyle dalması asla kabul edilemez. Hele böyle bir hareketi yapan taraftarın direkt serbest kalması da içinde bulunduğumuz hazin durumu gösteriyor.

KARAR EMSAL TEŞKiL EDECEK

PFDK’dan hangi sonuç çıkarsa çıksın sezon boyunca emsal teşkil edecek nitelikte olacağını da unutmamak gerekiyor. Bir açıdan da şunu belirtelim: Beşiktaş’ın PFDK kararına itirazı ve kamuoyu vicdanı birlikteliğiyle Tahkim Kurulu Josef de Souza’ya çıkabilecek olası ceza kararını da bozabilir.

MURAT FEVZİ TANIRLI

‘JOSEF 6 MAÇ CEZA ALSIN’ DiYENLER YÜZDE 60’TAN FAZLA ÇIKAR!

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Futbolseverlere bir anket düzenlesek ve “Josef, PFDK talimatının şiddetli hareket cezaları kapsamında belirtilen 3 ile 6 maç arasında ceza almalı mı?” diye sorsak %60’dan fazla “Evet” oyu çıkacağını tahmin ediyorum.

Çünkü sorunu ülke futbolunun yine yeniden peydahlanan skandal vaziyeti olarak değil, hâlâ forma renklerinin düşmanlığıyla değerlendirebilecek kadar uç noktadayız.

Rakibin bir oyuncudan mahrum kalacak olması, futbolumuzun âli menfaatini düşünmekten zihinleri alıkoymuş durumda. Kör taraftarlık ve skor tabelası, sağlıklı bakışı yok etti. Derdimiz, sahaya giren taraftarın futbolun paydaşları tarafından yok edilebilmesi olmalı.

Josef, PFDK Talimatı kapsamında indirim gerekçeleri ve haksız tahrik gibi nedenlerle en fazla 1 maç ceza almalı. Bunun dışındaki cezalar yeni bir skandala yol açmak demektir.

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Kitabın bir sayfasında adı konmuş kurallarla Josef cezasını alır ve unutulur gider. Peki bu konunun gerçek öznesi olan taraftar ve de sevdamız futbola bıçak saplayanlar ne olacak?