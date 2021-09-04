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Voleybol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kahramanın kaderi arenada yazılır

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Kahramanın kaderi arenada yazılır

İpin ucunu bir an olsun kaçırdığınızda bunun sonuçları geri dönülemez olur.

Başak KOÇ - Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale namağlup şekilde gelmeyi başaran Filenin Sultanları ile son şampiyon Sırbistan arasındaki mücadeleden zaferle ayrılan taraf; ev sahibi Sırbistan oldu. Avrupa arenasında 23 karşılaşmalık yenilmezlik serüvenini 2021 Avrupa Şampiyonası finali ile taçlandıran Sırbistan’da 39 sayı ile takımını sırtlayan yıldızları Boskovic’i durdurmakta zorluk yaşadık. Milli takımla 301. karşılaşmasına çıkan Maja’nın zekası da dünkü karşılaşmada oyunun dinamiğini belirlemede en büyük etkenlerden biriydi.

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EBRAR BU KEZ YETMEDi

Heyecanı yüksek voleybolun keyif verdiği ilk iki setin ardından temposu düşen A Milli Voleybol Takımımız’da 23 sayı üreten Ebrar Karakurt’un gösterdiği çaba bu zorlu yarı final buluşmasında Filenin Sultanları’nın rakibi önünde skor avantajını elde etmesi için yeterli olmadı. 126 dakikalık müsabakada blok-servis-hata dinamiğinin hemen hemen eşit olduğu yarı finalde, oyun dağılımımızı sürece verimli şekilde yayamayınca sonuç, turnuvadaki belki de en zorlu rakibimiz Sırbistan’ın lehine oldu. “Kahramanın kaderi arenada yazılır” demiştik ya... Bu arena öyle bir arena ki, ne boşlamaya gelir ne de konsantrasyonu bir an bile yitirmeye!

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TAKIMLAR YORGUN AMA...

Avrupa Voleybol Şampiyonası’na katılan takımlar yorgun evet; Milletler Ligi, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası derken, bu süreci sporcuların fiziksel ve özellikle mental anlamda kaldırabilmeleri çok ayrı bir efor gerektiriyor. Karşılaşmalarda ipin ucunu bir an olsun bıraktığınız zaman ise bu durum geri dönüşü olamayan sonuçları beraberinde getiriyor. Bu zorlu arenada işte o yüzden zaferi yazabilene ‘kahraman’ ünvanını veriyor ve yakıştırıyor.

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HALKA ZAYIFSA SKORA YANSIR

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tek bir oyuncu üzerinden sayı alarak süreci yönlendirecek yapıda bir ekip değil. Biz takım olarak tempo tutturduğumuzda, o coşkuyla sonuca giden bir takımız. Zincirin halkasından biri zayıf olduğu zaman, maalesef bu durum skora da yansıyor. Sırbistan’ı tebrik ederken; takımımızın emeğini bronz madalya ile taçlandırmasını umut ediyorum. Madalya her zaman bize yakışıyor.

Kahramanın kaderi arenada yazılır

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