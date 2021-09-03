Terzic: "Her seferinde şansımız yaver gidiyor"

Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Sırp voleybolcu Bojana Milenkovic ise Türkiye'yi ortaya koyduğu mücadele için tebrik etti.

"İlk set hepimizin sinirini bozdu ama Türkiye ile maçlarımızda alışılmış bir durumdu." diyen Mina Popovic de ikinci setin sonlarında daha etkili oynamaya başladıklarını ve karşılaşmayı kazandıklarını dile getirdi.