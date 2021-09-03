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Voleybol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

Terzic: "Her seferinde şansımız yaver gidiyor"

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Terzic: "Her seferinde şansımız yaver gidiyor"

Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, Türkiye ile oynadıkları maçların zorlu geçtiğini belirterek, "Türkiye ile son on yıldır Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşıyoruz, neredeyse her seferinde şansımız yaver gidiyor ve galip geliyoruz. Türkiye yalnızca iyi ekibe sahip bir takım değil, aynı zamanda iyi sonuçlar konusunda da sürekliliği olan bir takım. Yani Türkiye ile karşılaşmalar kolay geçmiyor. Kızları çok tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Sırp voleybolcu Bojana Milenkovic ise Türkiye'yi ortaya koyduğu mücadele için tebrik etti.
"İlk set hepimizin sinirini bozdu ama Türkiye ile maçlarımızda alışılmış bir durumdu." diyen Mina Popovic de ikinci setin sonlarında daha etkili oynamaya başladıklarını ve karşılaşmayı kazandıklarını dile getirdi.

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