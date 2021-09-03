A Milli Takın Voletbol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: 'Bir hayalimiz vardı'

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 kaybeden Filenin Sultanları'nda Eda Erdem Dündar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Eda Erdem Dündar'ın sözleri;

Bir hayalimiz vardı. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Bugünü bir an önce unutup, yarına konsantre olacağız.

GENÇ BİR TAKIMIZ

Bizler tüm ülkeyi birleştirebiliyoruz, bunun için çok mutluyuz. Gururla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de. Bugün Sırbistan'ın günüydü, daha iyi oynadılar. Biz daha genç bir takımız, daha iyi olacağımıza inanıyoruz.