Son Dakika... Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a kaybetti (Voleybol maçı özeti ve sonucu)

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Sırbistan, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında kozlarını paylaştı.

Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kaybetti ve final fırsatını kaçırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği

yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

39 SAYI KAYDETTİ

Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle yarın üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.

YARI FİNALE KADAR NAMAĞLUP

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada yarı finale kadar maç kaybetmeyen "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Milliler, sonrasında Ukrayna ve Polonya'yı mağlup etmeyi başarmıştı.

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...