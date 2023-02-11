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Kadıköy'ün de gönüllerin de panteri Pancu!

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Pancu
Kadıköyün de gönüllerin de panteri Pancu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

F.Bahçe’yi deplasmanda yendikleri maçta kaleye geçen Beşiktaş’ın eski yıldızı giydiği eldivenleri depremzedelere bağışladı. 4-3 kazanılan Fenerbahçe derbisinde büyük sorumluluk alarak kaleye geçtikten sonra ‘Kadıköy Panteri’ lakabını alan Pancu’nun eldivenlerini Emre Kocadağ, AHBAP’a 500 bin TL bağışta bulunarak satın aldı. Siyah beyazlı yönetici tarihe geçen eldivenleri Beşiktaş Müzesi’ne bağışlarken “Para değil depremzedelere merhem olmak esas amaçlı” diye konuştu.

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Tüm dünya Türkiye’yi sarsan deprem felaketi için seferber olurken daha önce Türkiye’de forma giyen futbolcular ve sporcular da maddi-manevi destek olabilmek için kolları sıvadı. Bu isimlerden biri de Beşiktaş’ın eski futbolcusu Daniel Pancu. Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 yendikleri maçta kaleye geçerek hem galibiyette başrol oynayan hem de sadece Türkiye’nin değil dünya futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri haline gelen Rumen yıldız, ‘Kadıköy Panteri’ lakabı almasını sağlayan eldivenlerini depremzedelere bağış için satışa çıkardı.

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YARDIM AMAÇLI MAÇ DA ÖNERDİ

Pancu’nun bu jesti sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, AHBAP’a depremzedeler yararına 500 bin TL bağışta bulunarak eldivenleri satın aldı. Siyah beyazlı yönetici daha sonra satın aldığı bu eldivenleri Beşiktaş Müzesi’ne bağışladı. Kocadağ konuyla ilgili “Para değil depremzedelere merhem olmak esas amaçlı. Pancu ile telefonla konuşarak deprem felaketi için düşüncelerimizi paylaştık. Pancu depremzedeler için efsane futbolculardan kurulu yardım amaçlı turnuva önerdi. Federasyon ve Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşacağız” dedi.

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HER ORGANİZASYON İÇİN HAZIRIM

Siyah beyazlıların tarihine geçen Daniel Pancu ise Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu belirtirken “Ailemle depremi duyunca sarsıldım. Ne yapabileceğimi düşünürken eldivenler aklıma geldi. Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ arayarak eldiven konusundaki fikrini söyledi. Ve depremzedelere katkı için her türlü fedakarlık için hazır olduğunu ifade edince çok mutlu oldum. Çünkü eldiven tarihe geçti. Depremzedelere merhem olması beni mutlu etti. Bundan sonra yapılacak her türlü organizasyonda hazırım” açıklamasında bulundu

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Pancu

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