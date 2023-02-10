113 saat sonra enkazdan kurtarıldı ve Arda Güler'e seslendi: Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılırken 10 şehirde büyük hasar meydana geldi.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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113 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Adıyaman'da depremin 113. saatinde kurtarılın Mesut isimli genç depremzede, ambulansla hastaneye götürülürken Fenerbahçeli Arda Güler'e çağrı yaptı.

Arda Güler'i çok sevdiğini kaydeden Mesut, "Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Hocaya söyleyin seni de oynatsın" dedi.

ARDA GÜLER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler ise kısa bir süre içinde Mesut'a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Arda Güler, "Güzel kardeşim; pes etmedin, başardın, mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle" sözleriyle Mesut'a seslendi.