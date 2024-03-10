Kadıköy'de gergin mücadele! Fenerbahçe-Pendikspor maçında tünel karıştı, Mert Hakan Yandaş ve İbrahim Üzülmez...

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-1 kazandı.

İLK 45 DAKİKADA 6 SARI KART

Gergin geçen mücadelenin ilk yarısında 6 tane sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Mert Müldür, Oosterwolde, Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu kart görürken, Pendikspor'da ise Erdem Canpolat ve Halil Akbunar kart gören isimler oldu.

TÜNEL KARIŞTI

İlk yarının son düdüğü geldiği anda ortalık karıştı. İki takım soyunma odasına girerken koridorlarda gerginlik yaşandı. Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Fred'in tartıştığı öğrenildi. İki takım oyuncuların araya girmesiyle birlikte gerginlik duruldu.

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MERT HAKAN YANDAŞ GOLDEN SONRA...

Mert Hakan Yandaş'ın 59. dakikada attığı golden sonra Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in önüne giderek yaptığı sevinç dikkat çekti.

GERGİNLİK İKİNCİ YARIDA DA SÜRDÜ

Mücadelenin ikinci yarısında ise Badou Ndiaye, İrfan Can eğribayat, Nuno Sequeira ve Osayi Samuel sarı kart gördü.

Pendikspor'dan Welinton ve Lusamba da kırmızı kart gördü.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E KIRMIZI

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise 90+5. dakikada hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada iki takımın yedek kulübeleri arasında da gerginliklerin yaşanması dikkat çekti.