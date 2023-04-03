Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Kadıköy’de 10 kişi ile 3. kez 4’er gollü zafer

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi
Kadıköy’de 10 kişi ile 3. kez 4’er gollü zafer
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

2005’te Pancu’nun kaleye geçtiği, 2017’de Larin’in kırmızı kart gördüğü derbileri 4-3 kazanan Kartal dün yine kritik bir zafer kazandı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig’de ligde Fenerbahçe deplasmanındaki son 3 galibiyetini de 10 kişi kaldığı maçlarda 4’er gol atarak kaydetti. Siyah beyazlılar dünden önce 29 Kasım 2020’de Kanadalı yıldızı Cyle Larin’in kırmızı kart gördüğü derbiyi 4-3 kazanmıştı.

DANiEL PANCU TARiHE GEÇTi 

Kartal 17 Nisan 2005’te de Oscar Cordoba 80’de oyun dışı kalırken Beşiktaş, Pancu’nun kaleye geçtiği maçta da 4-3 gülmeyi başarmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe-Beşiktaş derbisine Nathan Redmond damgası Oyuna girdi, her şeyi değiştirdiFenerbahçe-Beşiktaş derbisine Nathan Redmond damgası! Oyuna girdi, her şeyi değiştirdiHaberi görüntüle

TARiH SKOR

02.04.2023 4-2
29.11.2020 4-3
17.04.2005 4-3

REDMOND, F.BAHÇE’YE EViNDE KÂBUS YAŞATTI

· Redmond derbide ikinci yarıda girip maçın kaderini değiştirdi. 58 ve 62’de Cenk’e asist yapan İngiliz yıldız 75’te gol attı. Redmond 90+1’de de Aboubakar’a asist yaptı.

· 3 golünü de ceza sahası dışından atan Redmond, lig kariyerinde bu bölgeden en yüksek sayıya ulaştığı sezonu geçiriyor.

Haberin Devamı

· 2014-15’ten bu yana ligde sonradan girip 3 asist yapan ilk isim de Redmond.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi

BAKMADAN GEÇME!

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles
Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya