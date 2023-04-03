Kadıköy’de 10 kişi ile 3. kez 4’er gollü zafer

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Beşiktaş, Süper Lig’de ligde Fenerbahçe deplasmanındaki son 3 galibiyetini de 10 kişi kaldığı maçlarda 4’er gol atarak kaydetti. Siyah beyazlılar dünden önce 29 Kasım 2020’de Kanadalı yıldızı Cyle Larin’in kırmızı kart gördüğü derbiyi 4-3 kazanmıştı.

DANiEL PANCU TARiHE GEÇTi

Kartal 17 Nisan 2005’te de Oscar Cordoba 80’de oyun dışı kalırken Beşiktaş, Pancu’nun kaleye geçtiği maçta da 4-3 gülmeyi başarmıştı.

TARiH SKOR

02.04.2023 4-2

29.11.2020 4-3

17.04.2005 4-3

REDMOND, F.BAHÇE’YE EViNDE KÂBUS YAŞATTI

· Redmond derbide ikinci yarıda girip maçın kaderini değiştirdi. 58 ve 62’de Cenk’e asist yapan İngiliz yıldız 75’te gol attı. Redmond 90+1’de de Aboubakar’a asist yaptı.

· 3 golünü de ceza sahası dışından atan Redmond, lig kariyerinde bu bölgeden en yüksek sayıya ulaştığı sezonu geçiriyor.

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· 2014-15’ten bu yana ligde sonradan girip 3 asist yapan ilk isim de Redmond.