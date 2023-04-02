Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Nathan Redmond damgası! Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 27. hafta maçında Redmond'ın performansı dikkat çekti.

KULÜBEDE BAŞLADI

Şenol Güneş, Kadıköy'deki derbiye Mert, Onur Bulut, Tayyip Talha, Omar Colley, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Salih, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar 11'i ile çıktı.

OYUNA GİRDİKTEN 3 DAKİKA SONRA BAŞLADI

Ülker Stadyumu'nda oyuna 55. dakikada dahil olan Nathan Redmond, 58 ile 62. dakikalarda Cenk Tosun'a 2 gol pası verdi ve Beşiktaş 2-1 öne geçti.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde tekrar sahneye çıkan Redmond, bu kez ağları havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti.

35 DAKİKADA 1 GOL, 3 ASİST

20 dakikaya 1 gol, 2 asist sığdıran İngiliz futbolcu, 90+1. dakikadaki Aboubakar'ın golünde de asist yapmayı başardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar da geri dönüşte büyük payı olan Redmond hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nathan Redmond şu ifadeleri kullandı:

KAZANMAYI HAK ETTİK

Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik

ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM

0 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınızda her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üstüme düşeni yaptım