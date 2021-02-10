Kadıköy artık çıkılmaz değil!
F.Bahçe bu sezon evinde beşinci kez yenildi.
Kadıköy’de kolay kolay maç kaybetmeyen Fenerbahçe bu sezon bu özelliğini kaybetti.
Ligde Beşiktaş ve Galatasaray’ın dışında Konya ve Yeni Malatya kaybeden Kanarya; Hatay’la da berabere kalırken Ülker Stadı’nda tam 14 puan kaybetti.
Evinde G.Saray’a karşı son 2 maçını da kaybeden F.Bahçe ezeli rakibine Mart 1988’den bu yana iç sahada sahada ilk kez üst üste 2 kere kaybetti.
Kanarya dün de kupada saha avantajını kullanamadı ve Başakşehir’e elendi.
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