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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kadıköy artık çıkılmaz değil!

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F.Bahçe bu sezon evinde beşinci kez yenildi.

Kadıköy’de kolay kolay maç kaybetmeyen Fenerbahçe bu sezon bu özelliğini kaybetti.

Ligde Beşiktaş ve Galatasaray’ın dışında Konya ve Yeni Malatya kaybeden Kanarya; Hatay’la da berabere kalırken Ülker Stadı’nda tam 14 puan kaybetti.

Evinde G.Saray’a karşı son 2 maçını da kaybeden F.Bahçe ezeli rakibine Mart 1988’den bu yana iç sahada sahada ilk kez üst üste 2 kere kaybetti.

Kanarya dün de kupada saha avantajını kullanamadı ve Başakşehir’e elendi.

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