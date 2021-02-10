Kadıköy artık çıkılmaz değil!

Kadıköy’de kolay kolay maç kaybetmeyen Fenerbahçe bu sezon bu özelliğini kaybetti.

Ligde Beşiktaş ve Galatasaray’ın dışında Konya ve Yeni Malatya kaybeden Kanarya; Hatay’la da berabere kalırken Ülker Stadı’nda tam 14 puan kaybetti.

Evinde G.Saray’a karşı son 2 maçını da kaybeden F.Bahçe ezeli rakibine Mart 1988’den bu yana iç sahada sahada ilk kez üst üste 2 kere kaybetti.

Kanarya dün de kupada saha avantajını kullanamadı ve Başakşehir’e elendi.