Kaan Şakul konuştu! Samet Aybaba'nın iddiaları, imza krizi, Hasan Arat'ın istifası, transferler... 'Gedson Fernandes'i satmak için anlaşmıştık'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Siyah-beyazlı kulüpte yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

"HÜSEYİN YÜCEL İSTİFAMI YIRTIP ATTI"

Şakul'un HT Spor canlı yayınındaki açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'taki iki görevinden neden istifa etti?

Bana yapılan saldırılar nedeniyle yıprandım ve tüm arkadaşların huzurunda her yerden istifa etmek istedim ki eliniz güçlensin dedim. Sağ olsunlar hepsi biz bu yolu beraber yürüyeceğiz dediler. Ben teşekkür ettim ama istifa mektubumu yazdım. Çünkü hakikaten kararlıydım. Hüseyin başkana verdim istifa mektubumu aradan yarım saat falan geçti. Sonra odasına çağırdı beni "Ben sensiz yürüyemem, bu gemiyi mayısa kadar beraber limana yanaştıralım." dedi ve istifamı yırtıp attı. Açıkçası çok samimi bir yaklaşımdı, ben de kabul ettim.

"HASAN ARAT'IN İSTİFASINA ŞAŞIRDIM"

Hasan Arat'ın istifa sürecinde neler yaşandı?

Özellikle Galatasaray maçından sonra başlayan süreç ve sağlık sorunlarından dolayı "Ben yorulmaya başladım" ve Hüseyin Yücel'e "Hazır mısın başkan olmaya" dediği bir süreç var. Başkanın istifasına kadar geçen süreçte Hüseyin Yücel ve ben, başkanın en azından mayısa kadar görevde kalması için yoğun bir uğraş sarf ettik. Sağlık konusu çok ciddi bir konu. İnsanlar tabii ki etkilenebilir bu durumdan. Önce birkaç gün boyunca Hüseyin Yücel ve ben, başkanın mayısa kadar kalması üzerine ikna turları yaptık. Velhasıl başkanı biz aslında ikna ettik ta ki Göztepe maçına kadar... Göztepe maçı hepimizi üzen bir maç oldu. Göztepe maçından sonra sayın Hasan Arat, beni ve Hüseyin beyi çağırdı. "Ben artık karar verdim, kaldıramıyorum." dedi ve Hüseyin beye, sen başkan olmaya hazır mısın diye sordu. Buna rağmen de yine sayın Hüseyin Yücel ile ben, başkanı mayısa kadar kalmaya ikna ettik. Bütün yetkilerinizi Hüseyin beye verin, yönetim kurullarına gelin arada yormayın kendinizi. Biz geri kalanını hallederiz gibi şeyler söyledik. Daha sonra zaten perşembe günü Maccabi maçı oldu. Cuma günü ben kulübe gelirken başkanımız aradı, helallik istedi ve ayrılacağını söyleyip kapattı. Açıkçası ben çok şaşırdım. Ondan sonra yönetim kurulunu arayarak istifasını bildirdi. Daha sonra bizlere veda etti.

37 MİLYON EUROLUK SATIŞ...

Ben "37 milyon euroluk oyuncu satacağım" demişim. Benim öyle bir yetkim yok. Ben olayı finansal açıdan anlattım onlara, gereken para bu dedim.

"DEVİN ÖZEK İLE GÖRÜŞTÜK! FRIEDEL..."

Satışa yönelik bir ışık olmaması sebebiyle başkan, bir sportif direktör aradığını söyledi bizlere. Ondan sonra sportif direktör olarak ilk görüşülen isim Devin Özek. Başkan onunla anlaşmak üzere fakat bir şekilde olmadı. Daha sonra Devin Özek haberleri çıkmaya başladı. Sonra başkan bir sürü adaylar buldu, dünya çapında olanı vardı daha az bilineni vardı. Bu arada da yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız, Brad Friedel'i bir menajer arkadaş önerdi, onunla görüşebilirsiniz dedi. Bunu suç atmak için söylemiyorum. Ondan sonra da başkanımıza anlattım, o da bir görüşelim dedi.

"SAMET AYBABA İLE KİŞİSEL SORUNUM YOK"

Ben Samet Aybaba'ya her zaman ağabey demişimdir. Yarın gördüğümde de yine derim. Samet Ağabey iyi bir insandır fakat dediğini yaparsan iyidir. Fakat biraz ters düşmeye başladığın zaman o günkü basın toplantısındaki gibi olur. Ama canı sağ olsun. Benim Samet ağabeyle kişisel hiçbir sorunum olmadı ama iş anlamında oldu. Bana göre bunların kişiselleşmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bunlar değil. Bütün hikayelerde beni suçladı. Bizim onunla sıkıntılarımız nisanda başladı. Kulüpte sorumluluklar var. Para konuları bendeydi. Hiç kimse bugüne kadar bana bir saygsızılık yapmadı bana bu konuda. Fakat Samet ağabeyde biz bunu yakalayamadık. O istiyor ki, ben alayım, ben satayım, parasını da ben belirleyeyim herkes tamam desin. Nisandan sonra hikaye şu; Samet ağabey başkana diyor ki, "Ben genç oyunculara zam yapmak istiyorum, bir oyuncunun da kontratına artış yapmak istiyorum." Başkan da bunu Kaan'la konuş diyor. Samet ağabey de bana mesaj attı. 2 yıl kontratı olan oyuncuya acayip bir artış istedi. Ben de zaten yarın transfer toplantısı var, genç oyuncular sorun değil ama bu arkadaşımızın iki tam sezonu var, sakatlıktan yeni çıkmış niye bu oyuncunun maaşını 3.5-4 katına çıkartıyoruz dedim. Toplantıyı beklemeden ertesi sabah kameraları çağırıp imza attırdı oyuncuya.

SAMET AYBABA'NIN İMZASI TAKLİT EDİLDİ Mİ?

Başkan, 2. başkana Worrall için teklif yapın diyor. Hüseyin Yücel, Ümraniye'deki profesyonele teklifi yapmasını söylüyor. Dijital ortamda Samet Aybaba'nın imzası kaldığı için onun imzasıyla gidiyor. Samet Aybaba sonra buna tepki gösteriyor. Başkan konu nedir öğreniyor. Sonra o teklifi iptal ettiriyor.

Sahte imza ne demek ya. İmza yetkim yok. Başkan ve ikinci başkan bir oyuncuya teklif göndermiş. Arkadaş da teklifi yaparken, elektronik imzada Samet Ağabey'in imzasını kullanıyor. Sonra Samet Aybaba tepki gösteriyor. Başkan da Hüseyin Yücel'e diyor ki, "Samet Aybaba imzam kullanıldı zaten oyuncuyu da istemiyordum diye tepki gösterdi, bu olay nedir" diye soruyor. Ondan sonra da konuyu dinleyince teklifi geri çekin diyor ve teklif geri çekiliyor. Tüm olay bu kadar. Başkan hatta diyor ki böylesi daha dürüstçe olur teklifi geri çekin diyorlar. Ben olayın içinde hiç yokum bu arada onu da söyleyeyim.

Samet Aybaba'nın imza yetkisi yok. Samet Aybaba'nın imza yetkisi yokken dünya kadar insana genel menajerlik yetkisi vermiş. Başkan söyledi bana, hepsini iptal ettirmiş. Yani kulüpte imza yetkin yok senin, olmayan imza yetkinle imza atıyosun. Futbolculara direkt ulaşma yetkimiz varken, araya başka bir aracı sokuyorsun ve yetki veriyorsun. Senin imza yetkin yok, bu bir suç. 2-3 kişiye veriyor bu yetkileri. Bunların hepsinin listesi var. Bunlar sonradan ortaya çıkan şeyler. Çoğunun yetki süresi de bittiği için başımıza bişey gelmiyor. Sen nasıl olmayan yetkinle, yetki belgesi veriyorsun menajerlere.

Ben oyuncuları bulan birisi değilim. Ben haddimi bilen birisiyim. Teknik olarak hiçbir fikrim yok.

"27.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞMIŞTIK"

Biz transfer dönemi başlamadan önce Gedson ve Zaynutdinov için teklif aldık. 22.5 milyon euro Gedson'a, 10 milyon euro Zaynutdinov'a istedik. Zenit'in başkan yardımcısı İstanbul'a geldi. Toplam 27.5 milyon euro'ya anlaştık. Türkiye'den bir haber çıkıyor, Haberde Gedson'un %50 bonservisi Benfica'da olduğu için Gedson'u 5 milyon euro'ya verecekmişiz. Adam bunu ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı. İstanbul'a gelmiştiler, transfer bitmek üzereydi. Zenit, Zaynutdinov'u ısrarla istedi, 7.5 milyon euro kazanacaktık ama Bakhtiyor 'Kesinlikle Rusya'ya gitmek istemiyorum, hocaya kendimi kanıtlamak istiyorum' dedi ve transfer iptal oldu. Biz sezona 2 transferi yapmış şekilde girecektik. Maaliyetimizi ona göre ayarlamış olacaktık. Bilin diye söylüyorum.

"ALMUSRATI VE MUÇİ'Yİ SANTOS İSTEDİ"

Al-Musrati'ye ekstra bir imza parası ödemedik. Fernando Santos, Musrati ve Muçi'yi istedi. Musrati mutlu olmadığını söylüyor süreç içerisinde hocaya. İkisi de Portekizli olduğu için hoca da seviyor herhalde.

Erol Bulut, Muçi için teklif kağıdını göstersin öyle konuşalım.

MULEKA'NIN AYRILIŞI...

Biz hocayla konuştuk. Muleka'yı kadroda düşünmüyordu. Muleka'ya da iyi bir teklif gelmiş. Belki bizden aldığı maaşın 2.5 katı alacak. Böyle olunca hocanın da kararıyla oyuncu ayrılacaktı. Sonrasında oyuncu bir anda gitmekten vazgeçti. Beşiktaş'tan üst düzey bir yönetici Muleka'yla konuştu diyor. Fikrim var da, kim bu bilmiyorum. Oyuncu da buna inanmış kalmış. Transferi yatıran bu oldu. Muleka'nın söylediği menajeri vasıtasıyla bunları söyleyenin Samet Aybaba olduğunu söylemiş.

JOAO MARIO TRANSFERİ...

Bir şekilde Joao Mario gündeme geliyor. Özellikle Hüseyin Başkan diyor ki, hoca bize ısrarla sol ayaklı sol kanat soruyordu. Nereden çıktı Joao Mario?' Baktığımız oyuncular olmadı deniyor. Hoca da kendisine bu oyuncu gelince tamam diyor. İstediği farklı ama Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncu, Rafa'yla iyi arkadaş vs. kabul ediyor. Hikaye Thierry Henry örneğiyle anlatılıyor. O fikri söyleyen Giovanni van Bronckhorst, sonra transferi Kaan Şakul yaptı oluyor. Ayıptır ya.

CAN KELEŞ TRANSFERİ...

Karagümrük başkanıyla ben görüştüm. Çünkü hoca, Can Keleş'i istemiş. Biz başka bir oyuncu alacaktık. Başkan, Hüseyin Yücel ve ben, oyuncu için görüştük. Fakat anlaşılamadı o oyuncu şu an rakiplerden birinde. Hocaya da bildirildi bu. Ondan sonra hoca da o mevkiye yerli bir oyuncu istediği için analitik nedenlerden dolayı da Can Keleş'i seçmiş. Daha sonra para işine ben baktığım için bana geliyor bu isim. Süleyman başkanla görüşmemi istediler. Ben de aradım, 4 milyon eurodan 2.7'ye kadar indirdik bonservisi. Başkana durumu aktardım o da onay verdi.

"ÇOCUKLARIN SURATINA NASIL BAKACAKSIN?"

Samet Aybaba, 'Kaan Şakul giderse gelirim' demiş. Takımdaki oyunculara bu sözleri söyledikten sonra nasıl geleceksin ağabey? Nasıl bakacaksın o çocukların suratına!

"HOCA OCAK AYINA KADAR DAYANAMAZ"

Samet Aybaba, bir yerde 'hoca ocak ayına kadar dayanamaz' demiş. Bu da Gio'nun kulağına gitmiş. Sinirliydi Göztepe maçı sonrası. Ben de hocaya '2-0'dan 4-2 yenilmişiz. Maçın Samet Aybaba'yla ne ilgisi var.' dedim. Ben bunları söylerken Samet ağabey bize neler diyor.

Demir Ege ayrılmak istiyordu. İlk teklif 1.2 milyon euro opsiyondu, reddettik. Sonrasında teklif 2 milyon oldu, reddettik. 3 ve 4'ü de reddettik. 5 milyon + yüzde 20 pay teklifi gelince kabul ettik.

GÖZTEPE MAÇINDAN SONRA SOYUNMA ODASINA İNDİ Mİ?

Hoca, başkan ile görüşmek istiyor. Hüseyin Yücel de stadyumda yok. Başkan da statta olmadığı için hoca ile ben görüştüm. Sonra hoca sorunlarını anlatmaya başladı ve dışarıdan birisi kapıyı açmaya çalışıyor. Dışarı bakıp Feyyaz Ağabey'i görünce "Kimse yok görüşme işi bana kaldı ve 5 dakika süre ver ben sana anlatacağım." dedim. O da "Tamam Kaan." dedi.

"BİR DAHA GÖREV ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Görev alma konusunda ağzımın payını aldım. Tribünlerden idealist olup buraya gelip tekerlere çomak sokunca neler olduğunu gördük. Benim yaptığım tek bir yanlış şey yok. Samet Aybaba'nın basın toplantısın ardından hemen kulübe gittim. Denetim kuruluna, göreve başladığım günden bu güne kadar yakınlarım dahil her şeyin araştırılmasını istemek için kulübe gittim.

"SAMET AYBABA'YA HOCANIN İKİ KATI PRİM YAZILMIŞ"

Esas bütün hikayenin koptuğu olay prim listesi. Liste çok kalabalık 70 civarında kişi var. Samet Aybaba'ya hocanın iki katı prim yazılmış. Hoca bunu görünce bozuk attı. Hasan Arat ve Hüseyin Yücel ile konuştuk. Ben "İki kat prim mümkün değil." dedim. Bir şekilde Samet Aybaba'nın primini de hocanın primi seviyesine indirdik. Ağustos gibi yaşanıyor bu olay. Orada tekere çomak soktuk.