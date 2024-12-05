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Galatasaray'dan açıklama: İbrahim Hacıosmanoğlu istifa!

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#Galatasaray#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu
Galatasaraydan açıklama: İbrahim Hacıosmanoğlu istifa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 22:02

Galatasaray Spor Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu canlı yayında açıklamalar yaptığı sırada istifaya davet etti. Hacıosmanoğlu, canlı yayın sırasında Galatasaray'ın çağrısına yanıt verdi.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz.

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YAYIN SIRASINDA CEVAP VERDİ: İSTİFAYI ŞİMDİ Mİ AÇIKLAYAYIM YARIN MI?

Yayın sırasında Galatasaray'ın açıklaması okunmasının ardından Hacıosmaoğlu şunları söyledi:

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İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur. Dursun Özbek iddialarını ispatlamak zorunda. Bütün camialara saygım sonsuzdur, Galatasaray'a da saygım var. Başkanlarının olmayan şeyleri varmış gibi konuşmasından ötürü onu da yargılansınlar. Yalılarda, kapı arkalarında kim böyle bir şey yaparsa haysiyetsiz ve şerefsizdir. Ben Ali Koç'un yalısının nerede olduğunu biliyorsam namerdim. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır. Nasıl bir haksızlıksa bu? 13 hafta oynadık. 11 galibiyetiniz, 2 beraberliğiniz var. TFF kurullarıyla size yalılarda operasyon mu yapıyor? O yüzden mi 3 puan farkla lidersiniz?  Nasıl bir kumpas kurduk size ki siz 3 puan farkla öndesiniz? Kumpas kursak bu mu olurdu? TFF kurullarıyla size yalılarda operasyon mu yapıyor? O yüzden mi 3 puan farkla lidersiniz? Benim takımım Trabzonspor ya, Ertuğrul başkan bunu söylese toplum 'haklı galiba Trabzonspor ne halde' der. Hiç mi gücümüz yetmedi ya kumpas kurmuşuz hala lidersin. Biz Galatasaray'ın başarısızlığını mı istiyoruz, böyle bir saçmalık olabilir mi? Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda beni alkışlayan Galatasaray taraftarı değil miydi? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsun, biz sokaktan geldik! Biz yarını düşünerek yaşamayız. Çok güzel bir açıklama yapmışlar.

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#Galatasaray#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu

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