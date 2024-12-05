Erol Bulut'un Ernest Muçi itirafı şaşkına çevirdi: 'Bizden 4 milyon istediler, Beşiktaş 10'a aldı!'

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Türkiye'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK takımlarını çalıştırdıktan sonra 1 Temmuz 2023 tarihinde Cardiff City'e imza atan Erol Bulut, bu sezonun başlamasıyla birlikte alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.

Şu anda takım çalıştırmayan ve boşta olan Bulut, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Legia Varşova'dan transfer ettiği Ernest Muçi ile ilgili siyah - beyazlı taraftarları şaşırtan bir itirafta bulundu.

MUÇİ İTİRAFI

beIN Sports'a konuşan Bulut, Ernest Muçi'yi Cardiff'e istediklerini ancak kendilerinden istenen bedelle Beşiktaş'ın ödediği arasında büyük bir fark olduğunu açıkladı.

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"BİZE 4 DEDİLER, BEŞİKTAŞ 10'A ALDI! ŞAŞIRDIM..."

Erol Bulut, "Ernest Muçi, Cardiff için düşündüğüm bir transferdi. Biz sorduğumuzda 4 milyon euro bir bonservis bedeli olabileceğini söylediler. Bizim alma şansımız olmayacağından dolayı... Ben o dönem şaşırdım, bize 4 milyon euro denilirken Beşiktaş'a 10 milyon euroya gelmiş. Geçen sene devre arası oldu bu. Bizim transfer yasağımız olduğu için, açamadılar onu zaten. Transferi yapma şansımız zaten yoktu." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktörün bu açıklamasının ardından siyah - beyazlı taraftarlar sosyal medyada transfere büyük bir tepki gösterdi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS VE PERFORMANSI

Ernest Muçi, geçtiğimiz sezonun devre arasında 9 Şubat 2024 tarihinde Legia Varşova'dan Beşiktaş'a 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta toplam 31 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.