Juventus'ta sıcak saatler! Merih Demiral...

Spor Arena Dış Haberler - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenerek bu sezon çeyrek final yüzü göremeden Avrupa macerasını noktalayan Juventus'ta futbolcuların geleceği tartışılıyor.

İtalyan medyasının önemli kuruluşlarından olan Tuttosport, son dönemde alınan sonuçlar doğrultusunda takımda kalması ve gitmesi muhtemel isimlerin listesini çıkardı. Ayrılığa yakın olan isimler arasında dünyaca ünlü yıldızların yer alması futbolseverleri şaşırttı.

Frabotta ve Ramsey'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken; aralarında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da bulunduğu iddialı bir listenin takımdaki geleceğinin 'şüpheli' olduğunun altı çizildi.

Kalacaklar: Arthur, Bentancur, Bonucci, Church, Cuadrado, Danilo, De Ligt, Kulusevski, McKennie, Szczesny.

Şüpheliler: Buffon, Bernardeschi, Chiellini, Merih Demiral, Dragusin, Dybala, Morata, Rabiot, Cristiano Ronaldo, Alex Sandro.

Gidecekler: Frabotta, Ramsey.

MERİH DEMİRAL'IN SON TALİBİ REAL MADRID

Transfer döneminde ismi Liverpool, Milan ve Manchester United gibi Avrupa devleriyle anılan Merih Demiral'ın son talibinin Real Madrid olduğu öne sürülmüştü. Real Madrid'in, yaz aylarında Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için Juventus'a Raphael Varane'ı önereceği iddia edilmişti.

Calciomercato'nun haberine göre; Real Madrid ekibi yaz transfer döneminde Merih için yoğunlaşacak. İlk olarak Juventus'a Eder Militao + para teklifinde bulunmaya karar veren Eflatun Beyazlılar'ın Çizme ekibinin Raphael Varane ile ilgileniyor olmasının ardından karar değiştirdiği aktarılmıştı. Real Madrid'in de 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Varane'ı takasta kullanmaya sıcak baktığı ve bu takasın gerçekleşebileceği ifade edilmişti.

MERİH DEMİRAL PAHALI GELİNCE OZAN KABAK

Liverpool'un ara transfer döneminde Merih Demiral için istenen 57 milyon euroyu yüksek bulmasının ardından bir başka Türk savunmacı Ozan Kabak'a yöneldiği ve Milan'ın da listesinde yer alan genç futbolcuyu 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı kaydedilmişti.

Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini'nin ilerleyen yaşları sebebiyle savunma yapısını uzun vadede Merih Demiral üzerine kurmak isteyen ve bu doğrultuda ara transfer döneminde genç savunmacıyı Liverpool'a satmayan Juventus'un aldığı bu yeni karar şaşkınlık yarattı.

BUFFON'DAN EMEKLİLİK SİNYALİ

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen deneyimli kaleci Gianluigi Buffon, 2023 yazında emekli olmayı planladığını ancak önümüzdeki 4 ay içinde de eldivenlerini asabileceğini açıkladı.

The Guardian'a konuşan 43 yaşındaki yaşayan efsane, "Aslında gerçekten aklımda son bir 'dur' işareti var. 2003 yılının Haziran ayı, bu gerçekten maksimum tarih... Ancak önümüzdeki dört ay içinde de oynamayı bırakabilirim." dedi.

Futbola başlarken ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bu kadar uzun süre oynayabileceğine inanmadığını ifade eden İtalyan eldiven, "Doğrusunu isterseniz bu kadar uzun süre futbol oynayabileceğimi düşünmezdim. Ama bence bunların hepsi güzel hikayeler..." şeklinde konuştu.

RONALDO'NUN YENİ TAKIMI PSG Mİ OLACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği tartışılıyor. İtalya'da büyük tepkilere maruz kalan Portekizli yıldıza ilk talip Fransa'dan çıktı. Le Parisien'in haberine göre; PSG yöneticileri, Ronaldo'yu kadroya katmak için girişimlere başladı.

MBAPPE SÖZLEŞME İMZALAMAZSA...

PSG'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin kararına göre Ronaldo transferinin de daha net şekilleneceği belirtildi. Fransız yıldızın sözleşme uzatmaması halinde PSG'nin Ronaldo için daha net bir tavır ortaya koyacağı kaydedildi.

'BU HATA AFFEDİLEMEZ'

İtalyan ekibinin eski teknik direktörlerinden Fabio Capello, Porto maçının sonrasında Cristiano Ronaldo'yu eleştirirken "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Bu hata affedilemez. Barajda duruyorsan topun sana gelmesinden korkmayacaksın. O ise arkasını döndü. Çok, çok büyük bir hata." ifadelerini kullanmıştı.

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