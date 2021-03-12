Merih Demiral'dan kötü haber! Juventus açıkladı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarının sonucunda Juventus ve Barcelona’nın elenmesi ile yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, 16 yıl sonra birlikte kupanın dışında kalmış oldu. Böylece iki yıldız, İstanbul’daki finalde forma giyme şansını kaybetti. 2004-2005 sezonunda Ronaldo’nun formasını giydiği Manchester United son 16 turunda Milan karşısında kupaya veda ederken, 18 yaşındaki genç yetenek Messi’nin oynadığı Barcelona da Chelsea’ye elendi. İşin ilginç tarafı; iki yıldızın da gidemediği 16 yıl önceki Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı. Söz konusu finalde Liverpool, Milan’ı penaltılarla yenmişti. Son 16 yılda farklı takımlarda Ronaldo 5, Messi 4 kez Devler Ligi’ni kazandı.

MBAPPE, MESSI'NİN REKORUNU KIRDI

Barcelona'lı Lionel Messi Şampiyonlar Ligi’ne veda etmekle kalmadı, Paris Saint Germain’li Kylian Mbappe’ye rekorunu kaptırdı... Barcelona’yı ilk maçta deplasmanda 4-1 yenen PSG sahasında 1-1’lik skorla turlarken, Fransız ekibinin golü penaltıdan Kylian Mbappe’den geldi. Böylece Fransız yıldız, 22 yıl 80 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin 25 gole en erken ulaşan futbolcusu olarak tarihe geçti. Bu rekorun eski sahibi Messi, bu başarıya imza attığında 22 yaş 286 günlüktü.

MERİH SAKATLANDI, MİLLİ MAÇLARDA YOK

Devler Ligi’ne Porto’ya elenerek son 16 turunda veda eden Juventus’ta milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlandı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, antrenmana çıkmayan 23 yaşındaki stoperin sağ uyluk kasından sakatlandığı ve tedavisinin 20 gün süreceği bilgisi paylaşıldı. Merih Demiral, Porto maçında yaptığı penaltı ve takımının geriye düşmesi nedeniyle İtalyan basını tarafından eleştirilmişti. A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmez isimlerinden Merih Demiral’ın ay yıldızların Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanacak maçlarda forma giymesi beklenmiyor. Türkiye, 24 Mart’ta Hollanda ile 27 Mart’ta da Norveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İNGİLİZLER, VAR'DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

İngiltere'de skandal hatalarla gündeme gelen Video Yardımcı Hakem (VAR) protololünden değişiklik için start verildi. Premier Lig’deki takımlardan VAR’ın daha etkili şekilde uygulanmasına yönelik tavsiye isteyen Premier Lig yönetimi, bu konuda yol haritası çıkarmak amacıyla önümüzdeki günlerde 20 kulüp yetkilisiyle görüşerek, 2021-2022 sezonuna dair önerilerini dinleyecek. İngiliz basını; Premier Lig’de yer alan kulüplerin penaltı ve kırmızı kart gibi kararlarda, pozisyonların VAR’da izlenmesi adına itiraz hakkı getirilmesini istediğini duyurdu.

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