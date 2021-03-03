Liverpool'un Ozan Kabak transferinde Merih Demiral detayı...

Spor Arena Dış Haberler | Ara transfer döneminde Preston North End forması giyen Ben Davies ve Schalke 04'ün Türk yıldızı Ozan Kabak'ı kadrosuna katarak sakatlık kabusuna çözüm aramaya çalışan Liverpool'un zamanında Merih Demiral'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ve Fabinho'nun talihsiz sakatlıklarının ardından savunma hattına takviye yapmak isteyen Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Juventus forması giyen milli yıldızımız Merih Demiral ile Ocak ayında yakından ilgilenmişti.

JUVENTUS'UN CEVABI ŞOKE ETTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; teknik direktör Jurgen Klopp'un ısrarı doğrultusunda Merih Demiral için Juventus'a 57 milyon euroluk bir teklif sunan Liverpool, İtalya'dan gelen 'hayır' cevabıyla adeta şok oldu.

Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini'nin ilerleyen yaşları sebebiyle Juventus kariyerlerinin son dönemlerinde olduğunun altının çizildiği haberde; Merih Demiral'ın bu doğrultuda İtalyan devinin gelecek planlarında başrol oynadığı ifade edildi.

Teknik direktör Andrea Pirlo ve Juventus yönetiminin, takımın savunma iskeletini orta ve uzun vadede Merih Demiral üzerinden kurmayı hedeflediği öne sürüldü.

MERİH DEMİRAL PAHALI GELİNCE OZAN KABAK

Liverpool'un Merih Demiral için istenen 57 milyon euroyu yüksek bulmasının ardından bir başka Türk savunmacı Ozan Kabak'a yöneldiğine ve Milan'ın da listesinde yer alan genç futbolcuyu 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığına dikkat çekildi.

Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 21 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 gollük katkı sağladı.

SPEZIA'YI 3-0 DEVİRDİLER

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Spezia'yı ağırladı.

Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda, ev sahibi takım gol için baskısını arttırdı. Oyuna 61. dakikada Weston Mckennie'nin yerine dahil olan İspanyol golcüsü Alvaro Morata, maça girer girmez 62. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Juventus, Federico Chiesa ile farkı 2'ye çıkarttı: 2-0. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 89. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

MERİH PENALTI YAPTIRDI, SARI KART GÖRDÜ

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral'ın, 90 5'+e rakibi Emmanuel Gyasi'ye ceza sahası içinde yaptığı harekete, hakem Luca Sacchi, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. Demiral, pozisyon nedeniyle sarı kart da gördü. 90+6. dakikada Andrey Galabinov'un kullandığı penaltı atışında Juventus kalecisi Wojciech Szczesny gole izin vermedi.

Juventus, maçı 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Juventus, puanını 49'a yükseltti ve henüz maçlarını oynamamış lider Inter ile puan farkını 7'ye, ikinci sıradaki Milan'la ise 3'e düşürdü. Spezia ise bu sezonki 12. yenilgisini alırken, 25 puanla 16. basamakta yer aldı.

Bu arada, Juventus kulübü Twitter hesabından maç sonunda yaptığı paylaşımda, Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'nın 5 büyük liginde son 12 sezonda da en az 20 gol atma başarısı gösteren ilk oyuncu olduğunu belirtti.