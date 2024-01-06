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İtalya'yı sallayan Kenan Yıldız yine manşetleri süsledi! 'Bu çocuk dünya çapında' | '1990'daki golün aynısını attı'

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#Kenan Yıldız#Juventus#Serie A
İtalyayı sallayan Kenan Yıldız yine manşetleri süsledi Bu çocuk dünya çapında | 1990daki golün aynısını attı
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 08:24

Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız, takımının önceki gün Salernitana’yı 6-1 yendiği maçta attığı ve attırdığı gollerle İtalya’da yine günün adamı oldu. Milli futbolcu; İtalya'da manşetleri süslerken, adından övgüyle söz ettirdi.

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Karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna giren 18 yaşındaki forvet, 75. dakikada Dylan Bronn’un kendi kalesine attığı golde şutu çeken isim olurken, 88’de sol kanatta buluştuğu topu, 3 rakibini geçtikten sonra mükemmel bir şutla ağlara gönderip skoru 5-1’e getirdi. Juventus taraftarlarını mest eden Kenan için İtalyan basını övgü dolu ifadeler kullandı:

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ALTIN ÇOCUK

İtalyayı sallayan Kenan Yıldız yine manşetleri süsledi Bu çocuk dünya çapında | 1990daki golün aynısını attı

La Gazetta Dello Sport: Massimiliano Allegri'nin altın çocuğu, sezonun geri kalanına farklı bir ışık veriyor.

Corriere Dello Sport: Bu çocuk beklentilerin de üstünde. Attığı her gol, yaptığı her hareket dünya çapında.

Tuttosport: Kenan Yıldız, İtalyan futbolunda unutulmaz bir yeri olan Roberto Baggio’nun 19 Haziran 1990’da Dünya Kupası grup aşamasında Çekoslovakya’ya karşı attığı golün aynısını izletti.

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ARSENAL PEŞiNDE

İtalyan gazeteleri şimdiden Kenan Yıldız için Premier Lig’den teklifler olduğunu ve en büyük ilginin Arsenal’den geldiğini yazıyor. Önümüzdeki yaz Juventus’a ciddi bir teklif getirmeye hazırlanan İngiliz ekibinin teknik patronu Arteta’nın genç oyuncuyu çok istediği iddia edildi. 

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#Kenan Yıldız#Juventus#Serie A

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